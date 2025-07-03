Türkiye'nin Yastık Altındaki Altın Miktarı Ortaya Çıktı: İşte Dudak Uçuklatan Gizli Servet

DEVLETİN ÇAĞRILARI YANKI BULMUYOR

Devletin zaman zaman yaptığı “yastık altındaki altınları bozdurun” çağrıları geçmişte olduğu gibi bugün de karşılık bulmuyor. 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı çağrı, 2022’de “Altın Dönüşüm Sistemi”ne dönüşse de beklenen ilgiyi göremedi.

Bunun en önemli nedeni ise halkın finansal sisteme ve uygulamalara olan güveninin zedelenmiş olması. Vatandaşlar, sahip oldukları fiziki altını bankalara veya sisteme dahil etmenin risk taşıdığını düşünüyor.