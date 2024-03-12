Makas açıldı, Kapalıçarşı'da gram altın tutulamıyor: Rekor rakam!

Kapalıçarşı'da kuyumcularda hareketlilik artarken, piyasalarda makas açıldı. Bu gelişmelerle Kapalıçarşı'da gram altın yeni rekor kırdı.

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Yurt içi piyasalarda yaşanan enflasyon artışıyla birlikte dolar kuru rekor üstüne rekor kırarken, altın fiyatları destek buldu.

Ayrıca dolar kurundan destek bulan altın fiyatlarındaki yükseliş talebi artırırken, ekonomi politikalarında seçim sonrası değişim olabileceği piyasalarda endişeye yol açtı.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Bu gelişmeler sonrası Kapalıçarşı'da kuyumcularda hareketlilik olduğu gözlenirken, gram altın 2 bin 423 TL seviyesini gördü ve yeni bir rekora imza attı.

Makas açıldı, Kapalıçarşı'da gram altın tutulamıyor: Rekor rakam! - Resim : 1

"YÜKSELİŞ TRENDİ VAR"

Fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı’da kuyumcu Günay Güneş, "Altında 10-15 gündür yükseliş trendi var. Orta Doğu’daki belirsizlik ortamı, ABD Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oluyor" dedi.

"UZUN VADE YATIRIMI OLARAK TERCİH EDİLİYOR"

"Vatandaşlar enflasyondan korunmak için de altına talep gösteriyor" Güneş, "Ülkemizde gram altın uzun vade yatırımı olarak tercih ediliyor. Has altının Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2 bin 423 lira, çeyrek altın 4 bin lira tam altın 16 bin liradan satılıyor" diye konuştu.

Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini: Gram altının fiyatı uçacak!Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini: Gram altının fiyatı uçacak!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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