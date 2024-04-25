Ordu'da 6 dönüm alana ekti, pazar sıkıntısı yok: Köşeyi döndüren kazanç 5 milyon TL!

Ordu'da topraksız tarım uygulaması ile çilek üretimi yapıldı. 6 dönüm alana ekilen ve pazar sıkıntısı olmayan çilekte yıllık kazanç 5 milyon TL.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Özge Arslan ve eşi Uğur Arslan çifti, 6 dönümlük serada topraksız tarım uygulaması ile çilek üretimine başladı.

2021 yılında aldıkları hibe desteği ile seralarını kuran çift, 80-100 ton arası üretim yapıyor.

"5 MİLYON GELİR BEKLİYORUZ"

Serada bulunan 110 bin fidede yıllık 80-100 ton ürün ile yıllık 5 milyon TL getiri beklediklerini söyleyen üretici Özge Arslan, "Getirisinden memnunuz, 2 yıl önce 7 milyon liraya kuruldu, şu an maliyetler arttı ancak bu süre zarfından kendini amorti etti. Zaten kırsal kalkınma projesinden de destek almıştık. İlk yıl 3 milyon TL gibi bir getirisi oldu, bu yıl 5 milyon kadar bir gelir bekliyoruz" dedi.

Ordu'da 6 dönüm alana ekti, pazar sıkıntısı yok: Köşeyi döndüren kazanç 5 milyon TL! - Resim : 1

"SEKTÖR AÇIK"

Arslan, "Sektör açık, bu kalitede çilek Antalya’da ihracata gidiyor, biz burada iç piyasada satıyoruz. İlerleyen günlerden Karadeniz Bölgesi’nin tamamına yaymayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİLEK

Çilek, dünya çapında popüler bir meyvedir. Tatlı ve ekşi tatları ile bilinirler. Çilekler taze olarak tüketilebilir, reçel, marmelat, komposto, smoothie ve pasta gibi birçok farklı üründe kullanılabilir.

TOPRAKSIZ TARIM NEDİR?

Topraksız tarım, bitkilerin besin ve su ihtiyacını toprak yerine özel bir büyüme ortamında karşılayarak yetiştirildiği modern bir tarım yöntemidir. Bu yöntemde bitkilerin kökleri, besin ve su bakımından zengin bir çözeltiye daldırılır veya besin çözeltisi ile püskürtülür. Topraksız tarım, geleneksel tarımdan birçok yönden daha avantajlıdır.

Topraksız Tarımın Faydaları:

- Su Tasarrufu: Topraksız tarımda, su doğrudan bitkilerin köklerine verilir. Bu sayede geleneksel tarıma kıyasla yüzde 70-80 oranında su tasarrufu sağlanır,

- Verim Artışı: Topraksız tarımda, bitkilerin besin ve su ihtiyacı hassas bir şekilde kontrol edilebilir. Bu sayede bitkiler daha sağlıklı büyür ve verim artar,

- Hastalık ve Zararlı Kontrolü: Topraksız tarımda, toprak kaynaklı hastalık ve zararlı riski azdır. Bu sayede daha az pestisit kullanılır ve ürünler daha güvenli hale gelir,

- Toprak Kirliliği: Topraksız tarımda, toprak kullanılmadığı için toprak kirliliği riski yoktur,

- Yıl Boyunca Yetiştirme: Topraksız tarım, kontrollü bir ortamda yapıldığı için yıl boyunca ürün yetiştirilebilir,

- Küçük Alanlarda Yetiştirme: Topraksız tarım, az yer kapladığı için şehirlerde bile yapılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ordu Fatsa
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