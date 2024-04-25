Hatay'da zorlu hasat başladı, 100 dönümden 500 ton ürün: Tarlada kilosu 17 TL!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bereketli Amik Ovası'nda soğan hasadı başladı.

Sıcak havada zorlu şartlarda sökülen soğan tarlada 17 TL'den alıcı buluyor.

"ORTALAMA 500 TON SOĞAN VAR"

Hasada ilişkin konuşan çiftçi Hüseyin Elmas, "Soğanın rekoltesi az olduğu için işçi çalışmasında sıkıntı var. Soğan hasadı Reyhanlı'dan başlıyor. Hasat, Nisan gibi başlar Aralık gibi biter. Şu an burada 100 dönüm tarla var. Ortalama 500 ton da soğan var" dedi.

SOĞAN

Soğan, hem kuru hem de taze olarak tüketilebilen, mutfaklarda çok yönlü bir şekilde kullanılabilir.

Soğanın birçok faydası vardır. C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve folat gibi besinleri içerir. Ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindir. Soğan, kalp hastalığı riskini azaltmaya, kanser riskini azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Soğan ayrıca sindirimi iyileştirmeye, kemik sağlığını korumaya ve göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Soğan mutfakta birçok farklı şekilde kullanılabilir. Çorbalarda, salatalarda, soslarda ve et yemeklerinde kullanılabilir. Soğan sotelenebilir, fırınlanabilir veya ızgara yapılabilir. Soğan halkası veya turşu gibi atıştırmalıklar yapmak için kullanılabilir. Soğan ayrıca ev yapımı ekmek ve hamur işlerinde kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem