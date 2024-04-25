Osmaniye'de 70 dönüm ürün tarlada kaldı, bedava hasat başladı: 3 bin kişi akın akın geldi!

Osmaniye'de ektiği 70 dönüm ektiği soğanı satamayan çiftçi, ücretsiz dağıttı. Bedava hasadı duyan yaklaşık 3 bin kişi tarlaya akın ederken, jandarma kapanan yolu açmaya çalıştı.

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarlaya ektiği 70 dönüm soğanı satamayan çiftçi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Bedava soğanı duyan yaklaşık 3 bin kişi tarlaya akın etti. Ana yol trafiğe kapanınca jandarma yolu açmaya çalıştı.

"ÜCRETSİZ DAĞITIYORUM"

Tarla sahibi Serdar Dinç, "Tüccara satamadım hayrımıza köylülerimize, vatandaşlarımıza, ücretsiz dağıtıyorum. Toplasın herkes evine götürsün. Afiyet olsun herkese" dedi.

Osmaniye'de 70 dönüm ürün tarlada kaldı, bedava hasat başladı: 3 bin kişi akın akın geldi! - Resim : 1

"MUHTAÇ OLDUK KURU SOĞANA"

Soğan toplayan bir vatandaş ise, "Millet soğan için sıraya girdi. Marketlerde 35 lira. Vatandaş, Allah razı olsun hayrına burada tarlada serbest etti. Muhtaç olduk sonunda kuru soğana" ifadelerini kullandı.

SOĞAN

Soğan, dünyanın en eski ve en yaygın kullanılan sebzelerinden biridir.

Soğan, hem kuru hem de taze olarak tüketilebilen, mutfaklarda çok yönlü bir şekilde kullanılan bir malzemedir. Soğanlar, yuvarlak veya oval şekilli olabilir ve renkleri beyaz, sarı, mor ve kırmızı arasında değişebilir.

Soğanın Faydaları:

- Soğan, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve folat gibi besinleri içerir,

- Soğan, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur,

- Soğan, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Soğan, kolesterol seviyesini düşürmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir,

- Soğan, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Soğan, bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilecek bileşikler içerir,

- Soğan, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

- Soğan, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olabilir,

- Soğan, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Soğan, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir,

- Soğan, sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Soğan, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir,

- Soğan, kemik sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Soğan, kemikleri güçlü tutmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Osmaniye
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