Sivas'ta ekildi, yurt dışından yoğun talep görüyor: 600 dönümden 5000 ton!

Sivas'ın bereketli topraklarında yetiştirilen beyaz ve kırmızı soğan tohumları, yetiştiklerinde yurt dışına gönderilmek üzere toprakla buluşturuldu.

Şarkışla’da ürettiği soğanları Dubai’ye gönderdiğini ifade eden üretici Adem Topal, "600 dönümlük arazide soğan ekiyoruz. Yaklaşık 300 dönüm içi beyaz kabuğu sarı olan soğan, 300 dönüm de kırmızı soğan ekiyoruz. 600 dönüm araziden yaklaşık 5 bin ton geri dönüş almayı bekliyoruz. Burada yetişen kırmızı soğanlar Dubai’ye gidiyor" dedi.

KIRMIZI SOĞAN

Kırmızı soğan, soğan ailesine ait bir sebzedir. Beyaz soğanlara göre daha koyu kırmızı renktedir ve daha keskin bir tada sahiptir. Kırmızı soğanlar genellikle çiğ olarak salatalarda veya sandviçlerde kullanılır, ancak pişirilerek de kullanılabilirler.

Kırmızı soğanlar, A vitamini, C vitamini, K vitamini ve potasyum dahil olmak üzere birçok besin içerir. Ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindirler.

Kırmızı soğanların sağlık için birçok faydası olduğu bilinmektedir, bunlara şunlar dahildir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirmek,

- Kanser riskini azaltmak,

- Kalp sağlığını iyileştirmek,

- Kan şekerini kontrol etmek,

- Sindirimi iyileştirmek,

- Kilo vermeye yardımcı olmak.

Kaynak: Gerçek Gündem