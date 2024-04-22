Manisa'da üreten perişan oldu, sıkıntı büyüdü: Dünyada stoklarda kalmadı!

Manisa'da üzüm üreticisi 'mildiyö' hastalığından dolayı perişan oldu. Üretici verimde büyük kayıp yaşarken, şimdilerde kilogramı 90 TL'ye çıkan üzüm, stoklarda kalmadı.

Son Güncelleme:
> <

Manisa'nın birçok bölgesinde geçtiğimiz yıl yaşanan mildiyö hastalığı nedeniyle bu yıl da çekirdeksiz 'sultani' üzümde verim düşüşleri tespit edildi.

Hastalığın geçtiği bağlarda hasar devam ederken yaklaşık 20 salkım üzüm veren bağlar ancak 3 salkım üzüm verebildi.

"DÜNYADA STOKLARDA ÜZÜM YOK"

Sert bir kış yaşanmaması nedeniyle hastalık etkilerinden bağların korunamadığına dikkat çeken Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu yıl sert bir kış geçirmediğimiz için bağlar uyuyamadı. Bağlar uyuyamadığı için strese girdi. Bu yüzden de üzümde bu yıl sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Diğer ilçelerde de görüştüğümüzde aynı sıkıntının olduğu söyleniyor. İnşallah önümüzdeki sezon fiyatta destek görürüz. Çünkü arz talep meselesi. Geçmiş yıllarda çok sıkıntılar yaşadık. 20 TL’den üzüm sattık. Şimdi kilogramı 80-90 TL civarında ama kimsede üzüm kalmadı. Dünyada da stoklarda üzüm yok. Dünyadaki üzüm borsası da sıkıntılı" ifadelerini kullandı.

Manisa'da üreten perişan oldu, sıkıntı büyüdü: Dünyada stoklarda kalmadı! - Resim : 1

MİLDİYÖ

Mildiyö, Peronosporaceae familyasından mantarların neden olduğu bir bitki hastalığıdır. Dünyanın birçok yerinde sebze, meyve ve süs bitkilerini etkileyen yaygın bir hastalıktır.

Mildiyö belirtileri:

- Yaprakların alt yüzünde gri veya beyazımsı lekelenmeler oluşur,
- Lekeler zamanla büyür ve yaprakların üst yüzüne yayılır,
- Yapraklar sararır ve kurur,
- Gövdeler ve meyveler de etkilenebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Manisa
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Hatay'da duyulmamış hasat başladı, çiftçinin yüzü güldü: Tarlada kilosu 70 TL! Hasadı başladı: Tarlada kilosu 70 TL!
Gümüşhane'de 100 yıllık tohumla ekti, 2 ay tazeliğini koruyor: Eşsiz koku, tat ve aromaya sahip! 100 yıllık tohumla ekti, 2 ay tazeliğini koruyor
Muğla'da ormanda toplandı, duyulmamış fiyata satıldı: Kilosu 10 bin TL! Duyulmamış fiyata satıldı: Kilosu 10 bin TL
Sivas'ta ekildi, yurt dışından yoğun talep görüyor: 600 dönümden 5000 ton! Yoğun talep görüyor: 600 dönümden 5000 ton
Mersin'de hasadı başladı, önemli bir gelir kapısı oldu: Kilosu 300 TL! Önemli bir gelir kapısı: Kilosu 300 TL
Hatay'da çiftçinin pulluğuna takıldı, topraktan altın hasat etti: Tam 22 adet! Çiftçinin pulluğuna takıldı, topraktan altın hasat etti
İzmir'de maliyetli hasat başladı, gün boyu sürüyor: Tarlada tanesi 15 TL! Gün boyu sürüyor: Tarlada tanesi 15 TL
Hasadı Mersin’de başladı: Kilosu 50 ile 350 TL arasında Hasadı Mersin’de başladı: Kilosu 50 ile 350 TL arasında
Hatay'da hasadı başladı, toprağın altından fışkırdı: Tarlada kilosu 7 TL! Hasadı başladı, toprağın altından fışkırdı
Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini: Rakamlar düşecek mi? Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini
Kilosu 50 TL’ye kadar düştü: Çilekte açıkta hasat zamanı Kilosu 50 TL’ye kadar düştü: Çilekte açıkta hasat zamanı
Manisa'da üreten perişan oldu, sökümü başladı: 80 bin dekara ulaştı! Üreten perişan oldu, sökümü başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Boykota tekel bayileri de katıldı: O sigaraları satmayacaklar Boykota tekel bayileri de katıldı
Kulis I AKP'de seçim sonrası yenilik rüzgarı: 3 bakan hariç hepsi değişebilir AKP'de seçim sonrası yenilik rüzgarı: 3 bakan hariç hepsi değişebilir
Erdoğan'ın eski metin yazarı: 15 Temmuz'dan sonra trene hücum eden asalaklar, AKP'de dengeyi bozdu "15 Temmuz'dan sonra trene hücum eden asalaklar dengeyi bozdu"
Özgür Özel'den "erken seçim" açıklaması: Millet isterse, hadi derim Özgür Özel'den "erken seçim" açıklaması
Uzmanı açıkladı, IBAN'a para gönderirken dikkat: Borçlu çıkabilirsiniz! Uzmanı açıkladı, IBAN'a para gönderirken dikkat!