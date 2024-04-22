Manisa'da üreten perişan oldu, sıkıntı büyüdü: Dünyada stoklarda kalmadı!

Manisa'nın birçok bölgesinde geçtiğimiz yıl yaşanan mildiyö hastalığı nedeniyle bu yıl da çekirdeksiz 'sultani' üzümde verim düşüşleri tespit edildi.

Hastalığın geçtiği bağlarda hasar devam ederken yaklaşık 20 salkım üzüm veren bağlar ancak 3 salkım üzüm verebildi.

"DÜNYADA STOKLARDA ÜZÜM YOK"

Sert bir kış yaşanmaması nedeniyle hastalık etkilerinden bağların korunamadığına dikkat çeken Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu yıl sert bir kış geçirmediğimiz için bağlar uyuyamadı. Bağlar uyuyamadığı için strese girdi. Bu yüzden de üzümde bu yıl sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Diğer ilçelerde de görüştüğümüzde aynı sıkıntının olduğu söyleniyor. İnşallah önümüzdeki sezon fiyatta destek görürüz. Çünkü arz talep meselesi. Geçmiş yıllarda çok sıkıntılar yaşadık. 20 TL’den üzüm sattık. Şimdi kilogramı 80-90 TL civarında ama kimsede üzüm kalmadı. Dünyada da stoklarda üzüm yok. Dünyadaki üzüm borsası da sıkıntılı" ifadelerini kullandı.

MİLDİYÖ

Mildiyö, Peronosporaceae familyasından mantarların neden olduğu bir bitki hastalığıdır. Dünyanın birçok yerinde sebze, meyve ve süs bitkilerini etkileyen yaygın bir hastalıktır.

Mildiyö belirtileri:

- Yaprakların alt yüzünde gri veya beyazımsı lekelenmeler oluşur,

- Lekeler zamanla büyür ve yaprakların üst yüzüne yayılır,

- Yapraklar sararır ve kurur,

- Gövdeler ve meyveler de etkilenebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem