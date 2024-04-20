Muğla'da ormanda toplandı, duyulmamış fiyata satıldı: Kilosu 10 bin TL!

Muğla'da doğada kendiliğinden yetişen ve ormandan toplanan kuzugöbeği mantarı duyulmamış fiyata satıldı. Yalnızca bahar aylarında kısa bir süreliğine bulunabilmesi ve toplanmasının zor olması nedeniyle oldukça değerli olan kuzugöbeği mantarının kurutulmuşu 10 bin TL'ye alıcı buldu.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde mahalle sakinleri, ormandan topladıkları taze kuzugöbeği mantarını Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali'nde satışa sundu.

Ormandan topladıkları taze kuzugöbeği mantarının kilosu 1500-2000 TL, kurutulmuşu ise 8 bin ila 10 bin TL arasında satıldı.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI

Kuzugöbeği mantarı, Morchella esculenta bilimsel adıyla bilinen, bahar aylarında ormanlarda yetişen ve lezzetiyle öne çıkan bir mantar türüdür. Yalnızca bahar aylarında kısa bir süreliğine bulunabilmesi ve toplanmasının zor olması nedeniyle oldukça değerlidir.

Muğla'da ormanda toplandı, duyulmamış fiyata satıldı: Kilosu 10 bin TL! - Resim : 1

Kuzugöbeği mantarının faydaları:

- Vitamin ve Mineraller: Kuzugöbeği mantarı, B1, B2, B3 ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Ayrıca potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve demir gibi mineralleri de içerir. Bu vitamin ve mineraller, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına ve kemiklerin korunmasına yardımcı olur,

- Protein Kaynağı: Kuzugöbeği mantarı, protein açısından da oldukça zengindir. Yaklaşık 100 gram kuzugöbeği mantarı, 6 gram protein içerir. Bu da onu vegan ve vejetaryen beslenenler için önemli bir protein kaynağı haline getirir,

- Antioksidanlar: Kuzugöbeği mantarı, güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı koruma sağlayarak yaşlanma belirtilerinin gecikmesine ve bazı kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Kuzugöbeği mantarı içeriğindeki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Düzenli olarak kuzugöbeği mantarı tüketmek, enfeksiyonlara karşı direnci artırır ve hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir,

- Kolesterolü Düşürmeye Yardımcı Olabilir: Kuzugöbeği mantarı, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Düzenli olarak kuzugöbeği mantarı tüketmek, kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kan Şekerini Düzenlemeye Yardımcı Olabilir: Kuzugöbeği mantarı, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Düzenli olarak kuzugöbeği mantarı tüketmek, diyabet hastaları için faydalı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Muğla Fethiye
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