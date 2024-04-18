Hatay'da çiftçinin pulluğuna takıldı, topraktan altın hasat etti: Tam 22 adet!

Hatay'da zeytin bahçesini çapalamak isteyen çiftçinin pulluğuna küp takıldı. Durumu fark eden çiftçi, pulluğun temasıyla parçalanan küpü kontrol ettiğinde topraktan altın hasat etti.

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Hatay'ın Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi'nde traktörle zeytin bahçesini çapalamak isteyen çiftçi İsmet Kaya'nın pulluğuna küp takıldı.

Pulluğun temasıyla parçalanan küpü kontrol eden Kaya, altınların çevreye yayıldığını fark etti.

TAM 22 ADET ALTIN SİKKE

Kaya, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve bölgeye kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlileri intikal etti. Kontrollerde; altınların 22 adet olduğu ve Bizans dönemine ait sikkeler oldukları ortaya çıktı. Sikkeler, müze müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak koruma altına alındı.

Hatay'da çiftçinin pulluğuna takıldı, topraktan altın hasat etti: Tam 22 adet! - Resim : 1

"İÇİNDE ALTIN VARDI"

İçinden altın çıkan küp karşısında şaşırdığını ifade eden çiftçi İsmet Kaya, 22 adet altın sikkeyi ekiplere teslim etmenin memnuniyeti yaşadığını belirterek, "Zeytinlerimiz daha iyi olsun diye traktörümüzle bahçeyi sürüyordum. O esnada çapaya bir tane kırık testi denk geldi, inip baktığımda içinde altın vardı. İçinde altın sikke vardı, onları aldım ve devletimize teslim ettim" dedi.

"TOPRAKTAN ALTIN SİKKE HASAT ETTİK"

"İçerisinden 22 tane Bizans dönemine altın sikke çıktı" diyen Kaya, "Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik bu yıl. Memnunuz, devletimiz memnun. Bizler çok şaşırdık, mahallede yaşayanlar olarak. Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenler de oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hatay Antakya Altın
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