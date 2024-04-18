İzmir'de maliyetli hasat başladı, gün boyu sürüyor: Tarlada tanesi 15 TL!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde enginar hasadı başladı.

Bazı çiftçiler de bu yıl artan maliyetlerden dolayı, karaciğer dostu olarak bilinen enginarın yerine alternatif meyve-sebze arayışına geçti.

"TARLADA TANESİ 15 TL"

Hasada ilişkin konuşan enginar üreticisi Ecem Bezer, "1992 yıllarında 3 bin dönüm kadar sakız enginarı üretilmekteydi, ancak şu an enginarımız 500 dönüme kadar düşmüş durumda. Çiftçilerimiz, artan maliyetler sebebiyle küskün durumda. Enginarı azaltıp, başka meyve sebze ekmeye başladılar. Enginarın tarlada satış fiyatı 15 TL, ancak pazara, manava satış yapan çiftçi, esnaf, birim fiyatını 20-25 TL arası satmak durumunda kalıyor" dedi.

ENGİNAR

Enginar, Akdeniz ve Güney Avrupa'ya özgü, papatyagiller familyasından mavi-mor çiçekler açan, 50–150 cm boyunda çok senelik otsu bir bitkidir.

Yaprakları sapsız, büyük, uzun-oval ve parçalıdır. Çiçekler üst yaprakların koltuğundan çıkan, uzun sapların ucunda büyük başçıklar halinde toplanmıştır. Çiçek tablası etlidir. Hepsi tüp şeklinde olan çiçekleri ve bunların aralarında bulunan tüyleri taşır.

Enginar, hem taze hem de konserve olarak tüketilebilen lezzetli ve besleyici bir sebzedir. Vitaminler, mineraller ve lif bakımından zengindir. Enginarın kalp sağlığı, sindirim sistemi ve karaciğer fonksiyonları için faydalı olduğu bilinmektedir.

Enginarla ilgili bazı faydalar şunlardır:

- Sindirim sistemine faydalıdır: Enginar, lif bakımından zengin bir besindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Karaciğeri korur: Enginar, karaciğerin detoksifikasyon işlevinin daha iyi yerine getirilmesini sağlar,

- Kolesterolü düşürür: Enginar, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürmeye yardımcı olur,

- Kan şekerini dengeler: Enginar, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Enginar, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin bir besindir. C vitamini ve antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem