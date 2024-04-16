Hatay'da hasadı başladı, toprağın altından fışkırdı: Tarlada kilosu 7 TL!

Hatay'ın bereketli Amik Ovası'nda geçtiğimiz aylarda başlayan havuç hasadında sona gelindi.

Kırıkhan ilçesinde 4 aydan beri devam eden havuç hasadında tarım işçilerinin zorlu mesaisi ara vermeden sürerken, hasat edilen havucun kilosu tarlada 7 TL'den alıcı buluyor.

"GÜNDEN GÜNE GERİLİYOR"

Hasada ilişkin konuşan Metin Koyuncu, "Havucun tarla fiyatı günden güne geriliyor. 12 TL'den de satılıyordu ama şimdi kilosu 7 TL'den satılıyor" dedi.

HAVUÇ

Havuç (Daucus carota), maydanozgiller familyasından, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisidir.

Havuç, A vitamini, beta karoten, C vitamini, K vitamini, potasyum, lif ve diğer birçok vitamin ve mineral bakımından zengin bir besindir.

Havucun Faydaları:

- Göz sağlığını korur: Havuçtaki beta karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülür. A vitamini, gece körlüğü ve maküler dejenerasyon gibi göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Havuç, C vitamini ve antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu besinler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Havuç, lif bakımından zengin bir besindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur,

- Cilt sağlığını korur: Havuçtaki beta karoten, cilt hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olur. Bu da cildin yaşlanmasını geciktirir ve kırışıklık oluşumunu önler,

- Kanser riskini azaltır: Havuçtaki antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Bu da kanser riskini azaltır,

- Kalp hastalığı riskini azaltır: Havuç, potasyum bakımından da zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem