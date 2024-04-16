Hatay'da hasadı başladı, toprağın altından fışkırdı: Tarlada kilosu 7 TL!
Hatay'ın bereketli topraklarında havuç hasadı başladı. Toprağın altından fışkıran vitamin ve mineral zengini havuç, tarlada kilosu 7 TL'den alıcı buluyor.
Hatay'ın bereketli Amik Ovası'nda geçtiğimiz aylarda başlayan havuç hasadında sona gelindi.
Kırıkhan ilçesinde 4 aydan beri devam eden havuç hasadında tarım işçilerinin zorlu mesaisi ara vermeden sürerken, hasat edilen havucun kilosu tarlada 7 TL'den alıcı buluyor.
"GÜNDEN GÜNE GERİLİYOR"
Hasada ilişkin konuşan Metin Koyuncu, "Havucun tarla fiyatı günden güne geriliyor. 12 TL'den de satılıyordu ama şimdi kilosu 7 TL'den satılıyor" dedi.
HAVUÇ
Havuç (Daucus carota), maydanozgiller familyasından, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisidir.
Havuç, A vitamini, beta karoten, C vitamini, K vitamini, potasyum, lif ve diğer birçok vitamin ve mineral bakımından zengin bir besindir.
Havucun Faydaları:
- Göz sağlığını korur: Havuçtaki beta karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülür. A vitamini, gece körlüğü ve maküler dejenerasyon gibi göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Havuç, C vitamini ve antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu besinler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur,
- Sindirim sistemini düzenler: Havuç, lif bakımından zengin bir besindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur,
- Cilt sağlığını korur: Havuçtaki beta karoten, cilt hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olur. Bu da cildin yaşlanmasını geciktirir ve kırışıklık oluşumunu önler,
- Kanser riskini azaltır: Havuçtaki antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Bu da kanser riskini azaltır,
- Kalp hastalığı riskini azaltır: Havuç, potasyum bakımından da zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.
Kaynak: Gerçek Gündem