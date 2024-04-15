Manisa'da üreten perişan oldu, sökümü başladı: 80 bin dekara ulaştı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde görülen 'Mildiyö' hastalığa üreticiye büyük zarar verdi.

Mildiyö hastalığının yanı sıra üzüm bağlarında işçilik, zirai ilaç, gübre gibi girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle söküm başlarken, yerine zeytin fidanı dikimi daha da hızlandı.

"YÜZDE 100'LERE VARAN ZARAR MEYDANA GELDİ"

Hızla artan zeytin üretimi alanı 80 bin dekara ulaşırken, bu yıl dünya çapında yaşanan 'Mildiyö' hastalığının Alaşehir'de de üzüm bağlarını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, "Birçok üreticimizin bağında yüzde 100'lere varan zarar meydana geldi. Dünya çapında yaşanan iklim değişikliği, bölgemizde yaşanan yer altı sularındaki bor miktarının artması, bağların bakımındaki zorluk ve maliyetlerinin artması, üzüm üreticilerini daha az maliyetli olan zeytin üretimine yönlendirdi" dedi.

"MALİYETİ DAHA AZ"

Alaşehirli çiftçi Rasim Bahçalı ise, "Üzüm bağına göre zeytinde işçilik ve ürün maliyeti daha az. Bu yüzden bazı üreticilerimiz bağları sökerek, yerine fidanları dikiyor. Bağların bakımları ve masrafları, işçiliği maliyetli geldiğinden bağları kazıp, yerine sofralık ve yağlık zeytin dikiyoruz" diye konuştu.

MİLDİYÖ

Mildiyö, bitkileri etkileyen mantar kaynaklı bir hastalık türüdür. Farklı bitki türlerini etkileyen çeşitli mildiyö çeşitleri olsa da, genel olarak bitkilerin yapraklarının alt kısmında gri renkli mantar oluşumu ile kendini belli eder.

Mildiyö çoğunlukla nemli ve serin iklim koşullarında görülür. Yüksek nem oranı ve 10-17 derece arasındaki sıcaklıklar mildiyö oluşumunu teşvik eder. Bu nedenle erken ilkbahar ve sonbahar aylarında mildiyö hastalığına daha sık rastlanır.

Mildiyönün bitkilere zararları:

- Mildiyö hastalığına yakalanan yaprakların gelişmesi durur,

- Yapraklar aşağı doğru kıvrılır ve kalınlaşır,

- Yaprakların ön yüzünde renk değişimi olur,

- Mildiyö ile mücadele edilmezse bitkinin verimi düşer,

Mildiyö ile mücadele yöntemleri:

* Mildiyöye karşı en etkili mücadele yöntemlerinden biri erken teşhis ve müdahaledir,

* Bitkilerin havalandırılmasına dikkat edilmelidir,

* Sık dikimden kaçınılmalıdır,

* Mantar öldürücü ilaçlar kullanılabilir ancak ilaçlama konusunda mutlaka bir zirai danışmana başvurulmalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem