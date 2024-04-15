Galerici esnafı açıkladı, tahminde bulundu: İkinci el otomobil piyasasının yönü neresi?

Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yurtlu, ikinci el araç piyasasının stabil bir şekilde devam ettiğini söyledi.

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Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el otomobil piyasasını değerlendirdi.

Yurtlu, "İkinci el araç piyasasında seçim öncesinde farklı bir pozisyon oldu. 15-20 günlük bir süreçte dövizin ve altının yukarı olan seyri ile beraber insanlarda panik oldular. Dövizi ve altını yakalayamayanların bir kısmı da araba fiyatlarını yakalamak istediler. Çünkü araç fiyatlarında 7-8 aydır gerileme vardı. Fiyatların cazip kaldığını düşünen vatandaşlarımızın teveccühü olunca seçim sürecinde hareketlenme oldu. Seçim sonrasında şuan için fazla hareket göremiyoruz" dedi.

"PARAYI BAŞKA ŞEKİLDE KULLANDI"

"Bunun farklı sebepleri var" diyen Yurtlu, "Bankaların kredi fonlamaması ve insanların nakit akışı da az olunca yukarıdan aşağıya doğru bir basınç uygulanmaya başladı. Mesela, elinde 1.5 milyon TL olup ev almak isteyenler geri kalan parayı kredi ile tamamlayamayınca elindeki paralar ile araca yöneldi. 400 bin TL’si olup da 800 bin TL’lik araba almak isteyenler geri kalan parayı bulamayınca parayı başka şekilde kullandı" ifadelerini kullandı.

Galerici esnafı açıkladı, tahminde bulundu: İkinci el otomobil piyasasının yönü neresi? - Resim : 1

"BU YILI BÖYLE KAPATACAK"

2024 yılında stabil bir seyir izlediklerini kaydeden Ahmet yurtlu, araç fiyatlarının enflasyon oranında stabil bir şekilde devam edeceğini ve bu yılı bu şekilde kapatacaklarını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Otomobil İkinci El Araç
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