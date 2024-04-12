Manisa'da fiyatı uçan hasat başladı, açık arttırmayla yok sattı: Kilosu 2000 TL!

Manisa'da erkenci kiraz hasadı başladı. Vitaminler, mineraller ve lif açısından zengin bir besin olan sezonun ilk kirazı, açık arttırmayla satılırken, kilosu 2000 TL'den alıcı buldu.

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuzey yarımkürede yetişen ilk kiraz hasadı başladı.

Bahçesinden özenle ilk kirazı hasat eden çiftçi Mehmet Bülbül, açık arttırmaya sunmak üzere 300 kilogramlık kirazını Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Kiraz Pazarına getirdi.

KİLOSU 2 BİN TL

Pazarda alıcılar tarafından yapılan açık arttırmayla iki kiraz tüccarı ortaklaşa olarak kilogramı 2 bin TL’den 300 kilogramlık kirazı satın aldı. Kirazı pazara ilk getiren çiftçilere destek amacıyla her yıl gerçekleştirilen açık arttırma usulü geleneğiyle çiftçi Mehmet Bülbül’e önemli bir teşvik sağlanmış oldu.

Manisa'da fiyatı uçan hasat başladı, açık arttırmayla yok sattı: Kilosu 2000 TL! - Resim : 1

"BU SENE 100 BİN TONU BULACAK"

Bülbül, "Yaklaşık 300 kilogram hasat yaptık. Kuzey yarım kürenin ilk kirazı bu. Erkenci kirazlarda biraz eksiklik var. Ama diğer kirazlarda durum iyi. Geçen sene toplamda 75 bin ton ihracat yaptık. Bu sene 100 bin tonu bulacaktır" dedi.

KİRAZ

Kiraz, Prunus cinsine ait birçok ağacın meyvesine verilen addır. Etli bir sert çekirdekli bir meyvedir. Prunus cinsine ait pek çok ağaç türü bulunmaktadır ve bu ağaç türünün meyvelerinin hepsine kiraz denmektedir.

Kiraz, vitaminler, mineraller ve lif açısından zengin bir besindir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından oldukça zengindir.

Kirazın Sağlık Faydaları:

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Göz Sağlığını Korur: A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olur: Potasyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürmeye yardımcı olur,

- Sindirim Sisteminin Sağlıklı Çalışmasına Yardımcı Olur: Lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Antioksidanlar Açısından Zengindir: Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur,

- Kan Dolaşımını İyileştirir: Kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olur,

- Kolesterolü Düşürür: Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur,

- Kansere Karşı Korumaya Yardımcı Olur: Kansere karşı korumaya yardımcı olduğu bilinmektedir,

- Uyku Kalitesini Artırır: Melatonin hormonu üretimini teşvik ederek uyku kalitesini artırmaya yardımcı olur,

- Eklem Ağrılarını Hafifletir: İltihap önleyici özelliği sayesinde eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur,

- Cilt Sağlığını Korur: Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve cilt yaşlanmasını geciktirir,

- Beyin Fonksiyonlarını Geliştirir: Beyin fonksiyonlarını geliştirmeye ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur,

- Stresi Azaltır: Stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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