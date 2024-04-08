Adana'da bedava hasat başladı, alacak kimse bulamadı: 70 ton ürün tarlada kaldı!

Adana'da mutfakların vazgeçilmezi lahanayı 1 TL'ye dahi alacak kimse bulunmayınca 70 ton lahana tarlada kaldı. Bedava hasat sonrası lahana tarladan çıkarılırken, köylülere dağıtıldı.

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Adana'da 10 dönüm araziye 27 bin 500 lahana fidesi eken üretici Haşim Taşkın, tarlada kilosu 8 TL'den 1 TL'ye düşen lahanayı satamayınca kendi toplayıp köyüne dağıtma kararı aldı.

Lahananın tarlada kaldığını aktaran Taşkın, "Bölgede alacak komisyon evi yok. Bunu alacak bulamadım. Ben de ücretsiz dağıtıyorum. 70 ton gibi bir rekolte oldu ama satamadım" dedi.

LAHANA

Lahana, turpgiller familyasından olan bir sebzedir. Genellikle salatalarda veya lahana çorbasında yenir.

Adana'da bedava hasat başladı, alacak kimse bulamadı: 70 ton ürün tarlada kaldı! - Resim : 1

Lahana, A, C ve K vitaminleri de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineralin iyi bir kaynağıdır. Lif bakımından da zengindir. Lahana çiğ, pişmiş veya fermente olarak yenebilir.

Lahananın sağlık faydaları:

- Lahana; C vitamini, K vitamini ve folat dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineralin iyi bir kaynağıdır,

- Lahana; ayrıca lif bakımından da zengindir ve antioksidanlar içerir,

- Lahana; kalp hastalığı, kanser ve iltihaplanma riskini azaltmakla ilişkilendirilmiştir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Adana
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