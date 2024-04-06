Adana'da duyulmamış hasat başladı, dönüme 3 ton ürün: Tarlada kilosu 20 TL!

Adana’da bu sene 20 bin 500 dönüm alanda ekilen soğan hasadı başladı. Mutfakların vazgeçilmezi olan ve yemeklere lezzet katan soğanın kilosu tarlada 20 TL'den alıcı buluyor.

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Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat başladı.

Şuanda dönüme 2 ila 3 ton arası verim alınan soğan için Türkiye’nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri erken saatlerden itibaren tarlalara girdi. İşçiler soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurarak ağzını da dikip satışa hazır hale getirdi. Soğan elçileri tarafından da soğanlar sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

"TARLADA KİLOSU 20 TL"

Hasada ilişkin konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şu an sökülen soğanlar 1 dönüme 2-3 ton verim vermekte. Soğanın tarladaki fiyatı boyuna göre 18-20 lira arasında değişmekte. Soğan ihtiyacı bulunduğunda dolayı şu an fiyatlar böyle" dedi.

Adana'da duyulmamış hasat başladı, dönüme 3 ton ürün: Tarlada kilosu 20 TL! - Resim : 1

SOĞAN

Soğan dünya çapında yetiştirilmekte ve kullanılmaktadır. Bir gıda maddesi olarak, genellikle pişmiş olarak, sebze veya hazırlanmış tuzlu bir yemeğin parçası olarak servis edilir. Soğan çiğ olarak da yenebilir veya soğan turşusu veya turşu yapmak için de kullanılabilir.

Soğan, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok sağlık faydası sunar:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Soğan, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu besinler, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Soğan, kolesterolü düşürmeye ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabilir,

- Kansere karşı korur: Soğan, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını önleyebilecek kükürt bileşikleri içerir,

- Sindirimi iyileştirir: Soğan, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur,

- Kan şekerini kontrol eder: Soğan, kan şekerinin ani yükselmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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