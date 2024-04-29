İştah kabartan hasat başladı, 8 ay boyunca üretimi devam ediyor: Tarlada kilosu 50 TL!

Batman'da rengiyle göze hitap eden, tadı ve kokusuyla da iştah kabartan çilek hasadı başladı. Tam bir C vitamini zengini olan organik çileğin kilosu tarlada 50'TL'den alıcı buluyor.

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Batman'ın Sason ilçesinde çilek hasadı başladı.

Rengiyle göze hitap eden, tadı ve kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileğinin 8 ay boyunca üretimi devam etmesi beklenirken, tarlada kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

"ORGANİK ÇİLEK ÜRETİYORUZ"

Hasada ilişkin çilek yetiştiricilerinden Hasan Erikli, "Sason'da organik olarak yetiştirilen çilekte yılın ilk hasadına başladık. Bereketli bol bir hasat bekliyoruz. Ürünlerimiz oldukça sağlıklı görünüyor. Organik çilek üretiyoruz. İlk hasadımız olduğu için şimdilik 1 kilogramını 50 TL'den satıyoruz. Daha sonra mahsulümüz arttığında zamanla fiyatını daha aşağıya çekeceğiz" dedi.

İştah kabartan hasat başladı, 8 ay boyunca üretimi devam ediyor: Tarlada kilosu 50 TL! - Resim : 1

ÇİLEK

Çilek, gülgiller familyasına ait olan ve birçok türü bulunan bir meyvedir. Yenen kısmı, 40-60 kadar pistilin birleştiği çiçek tablasıdır. Gerçek bir meyve olmasa da, tatlı tadı ve sulu dokusuyla oldukça popülerdir.

Çileğin faydaları:

- C vitamini açısından zengin: Çilek, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir,

- Antioksidan kaynağı: Çilek, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyan antioksidanlar açısından da zengindir,

- Manganez, folat ve potasyum kaynağı: Çilek, manganez, folat ve potasyum gibi mineraller açısından da zengindir. Bu mineraller cilt sağlığını korumaya, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve kalp fonksiyonlarının sağlıklı işlemesine katkıda bulunur,

- Lif kaynağı: Çilek, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olan lif açısından da zengindir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Batman
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