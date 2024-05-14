Sivas'ta toplandı, fiyatı altını geçti: Kilosu 5 bin TL!

Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisi toplanmaya başladı. Kenger bitkisinden faydaları saymakla bitmeyen kenger sakızı üretilirken, kilosu 5 bin TL'den alıcı buluyor.

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Sivas'ta ilkbahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kökünden elden kenger sakızının faydaları saymakla bitmiyor.

Doğada kendiliğinden yetişse de toplaması oldukça zor olan bu sakızın kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek adeta yarım altınla yarışır hale geldi.

"KİLOSU 5 BİN TL"

Kenger sakızının satışını yapan ve sakız fiyatının çeyrek altın fiyatını geçtiğini belirten Abdurrahman Güler, "Bu sakız topraktan çıkartılan bir sakızdır. Kenger otunu bıçakla kesip kanatıyorlar. O kesikten toprağa beyaz bir sıvı akıyor. Birkaç gün kuruması bekleniyor ve daha sonra topraktan toplanıyor. Toplanması oldukça zahmetli. Kenger sakızına oldukça rağbet var. Özellikle midesinde rahatsızlık olan, yüz felci geçiren, kulak ağrısı olan insanlara çok faydalı bir sakız. Şu an sakızın tanesi 20 lira, bir kilogram fiyatıysa 5 bin lira" dedi.

Sivas'ta toplandı, fiyatı altını geçti: Kilosu 5 bin TL! - Resim : 1

KENGER SAKIZI

Kenger sakızı, kenger bitkisinin (Gundelia tournefortii) köklerinden elde edilen doğal bir sakız çeşididir.

Kenger sakızının özellikleri:

- Doğal ve katkısız: Kenger sakızı, herhangi bir katkı maddesi veya yapay tatlandırıcı içermez,

- Faydaları: Sindirim sistemini düzenlemeye, ağız ve diş sağlığını korumaya, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve bazı kronik hastalıklara karşı korumaya yardımcı olduğu bilinmektedir,

- Lezzetli: Kenger sakızı, hafif bir reçine tadına ve çiğnenmesi keyifli bir dokuya sahiptir,

- Çeşitlilik: Farklı aromalarda ve renklerde kenger sakızı bulmak mümkündür.

Kenger sakızının faydaları:

- Sindirim sistemini düzenler: Kenger sakızı, mide asidinin salgılanmasını uyararak sindirimi kolaylaştırır ve hazımsızlığı önler,

- Ağız ve diş sağlığını korur: Kenger sakızı, diş plağı ve tartar oluşumunu önler, diş etlerini güçlendirir ve ağız kokusunu giderir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kenger sakızı, antioksidanlar açısından zengindir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Bazı kronik hastalıklara karşı korur: Kenger sakızının, diyabet, kalp hastalığı ve kanser gibi bazı kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğine dair bazı araştırmalar mevcuttur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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