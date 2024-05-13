Galerici esnafı açıkladı: Fiyatlar düştü, ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı!

Galericiler, ikinci el araç piyasasında yüzde 10'lara varan fiyat düşüşü yaşandığını belirtirken, sektörde kurban bayramı öncesinde hareketlilik beklediklerini ifade ettiler.

> <

İkinci el otomobil piyasasında yüzde 10'lara varan fiyat düşüşü yaşanırken, sektörde kurban bayramı öncesinde hareketlilik beklentisini arttı.

Galerici esnafından Fevzi Kocaman, satışların yavaş seyrettiğini belirterek, "Piyasa çok az bir miktarda düştü. Satışlar ağır faizler yüksek. Artık ikinci el yatırım aracı olmaktan çıkarak ihtiyaca döndü. Vatandaşlar parasını farklı şekillerde değerlendiriyor. Yine de şükür diyoruz çark dönüyor mu dönüyor, temiz araç her zaman satılıyor" dedi.

"ARAÇ ALMA ZAMANI"

Yaklaşan kurban bayramı öncesi ikinci el araç fiyatlarında yüzde 10'luk düşüş yaşandığına dikkat çeken Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent ise, şu ifadeleri kullandı:

Galerici esnafı açıkladı: Fiyatlar düştü, ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı! - Resim : 1

"Sektörde fiyatların yüzde 10 gerilediğini görüyoruz. Buna rağmen satışlarda sıkıntı var, esnaf satış yapamıyor. Otomotiv piyasası yatırım aracından çıkarak ihtiyaca dönüştü. Vatandaş krediye ulaşmakta da sıkıntı yaşıyor. Nakit parası olanlar da parasını farklı şekillerde değerlendirerek araç alımında bulunmuyor. Önümüzdeki kurban bayramında hareketlilik bekliyoruz. Şu anda tam araç alma zamanı."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Otomobil İkinci El Araç

Benzer Videolar

Burdur'da hasadı başladı, büyük kazanç sağlıyor: Litresi 12 bin Euro! Hasadı başladı: Litresi 12 bin Euro
Tokat'ta hasadı başladı, üreticinin yüzü gülmedi: Tarlada kilosu 50 TL! Hasadı başladı, üreticinin yüzü gülmedi
Adana'da hasat yoğunluğu başladı, fiyatlar dibi gördü: Tanesi 3 TL! Yoğunluk başladı, fiyatlar dibi gördü
Adana'da hasadı başladı, kamyon kamyon sevk ediliyor: Tarlada kilosu 12 TL! Hasadı başladı, kamyon kamyon sevk ediliyor
Hatay'da 80 dönüm ürün tarlada kaldı, hayrına hasat başladı: Duyan akın akın geldi! 80 dönüm ürün tarlada kaldı, hayrına hasat başladı!
Duyulmamış hasat başladı, diğerlerinden farklı: Tarlada kilosu 400 TL! Duyulmamış hasat başladı: Tarlada kilosu 400 TL
Mersin'de geliri bol hasat başladı, pazar sıkıntısı yok: Kilosu 70 TL! Geliri bol hasat başladı: Kilosu 70 TL
İkinci el otomobil piyasasında satışlar durdu, eski yönteme yeniden geçildi! Satışlar durdu, eski yönteme yeniden geçildi!
Mardin'de hasadı yapıldı, sembolik fiyata satıldı: 1 dönümden 400 kilogram ürün! Hasadı yapıldı, sembolik fiyata satıldı
Elazığ'da ekti, servete kondu: 800 metrekareden 300 bin TL kazanç! Ekimini yaptı, servete kondu!
Kahramanmaraş'ta duyulmamış hasat başladı, herkes kendi topluyor: Çevre illerden akın akın geliyorlar! Herkes kendi topluyor: Akın akın geliyorlar
Isparta'da hasadı başladı, sadece 45 gün sürüyor: Dev imbiklerle damıtılıyor! Hasadı başladı: Dev imbiklerle damıtılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapatılıyor "Erdoğan, 'Tasarrufa Saray’dan başlayın, Çankaya’ya taşınayım' demiş"
Kamuda tasarruf paketi açıklandı: Pakette neler var? Kamuda tasarruf paketi açıklandı
Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı: "Beni öldürmeye karar vermişler abi" Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı
Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan 10 yıl sonra itiraf: Adaylık teklifi MHP’den geldi, ‘çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir "Adaylık teklifi MHP’den geldi, ‘çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir"
İYİ Parti'nin ilk TBMM Grup Başkanıydı... İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa etti İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa etti