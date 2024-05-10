Adana'da hasat yoğunluğu başladı, fiyatlar dibi gördü: Tanesi 3 TL!

Hava sıcaklığının son günlerde 35-40 dereceye ulaştığı Adana'da gül hasadı başladı.

Dönüme 7-8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 3 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 20-30 TL, internette ise 40-50 TL arasında satılıyor.

"FİYATLAR DÜŞTÜ"

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, seradaki fiyatların düştüğüne dikkat çekerek, "Anneler Günü için güller Adana’dan gidecek. Güller çok kaliteli ancak fiyatlar bizleri üzdü. Yine de sorun değil, Anneler Günü’nde anneler gülsün yeter. Fiyatlar şu anda 3 lira. Şubat ayında bu fiyatlar 20-30 liraya kadar yükselmişti" ifadelerini kullandı.

GÜL

Gül, Rosaceae familyasına ait çiçekli bitkilerin bir cinsidir. Lale ile birlikte Türkiye'de en çok yetiştirilen çiçeklerin başında gelir. Güller, dünyanın her yerinde güzellikleri ve kokuları için yetiştirilir ve birçok toplumda kültürel öneme sahiptir.

Güllerin birçok farklı türü ve rengi vardır. En yaygın gül renkleri arasında kırmızı, pembe, sarı, beyaz ve turuncu bulunur. Güller, tek veya çift katmanlı taç yapraklarıyla farklı boyutlarda olabilir.

Güller, birçok farklı amaç için kullanılabilir. Düğünler, partiler ve diğer özel günler için vazgeçilmez bir dekorasyondur. Ayrıca taze çiçek olarak da kullanılabilir veya kurutularak potpuri veya çelenk yapımında kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem