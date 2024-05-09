Duyulmamış hasat başladı, diğerlerinden farklı: Tarlada kilosu 400 TL!

Zonguldak'ta kendine has aroması ve tadıyla ilgi gören 'Osmanlı Çileği'nde hasat başladı. Yoğun talep gören ve tarladan hasat edilmeden satılan çileğin kilosu 400 TL'den alıcı buluyor.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün bir çeşit olarak üretilen Osmanlı çileğinde hasat başladı.

Her yıl mayıs ayında hasat edilen çilek, rengi ve aromasıyla tarlada alıcı buluyor.

"KİLOSU 400 TL"

Hasada ilişkin konuşan Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, kilosu 400 liradan satılan çileğe yurt dışından da yoğun talep olduğunu söyledi.

Duyulmamış hasat başladı, diğerlerinden farklı: Tarlada kilosu 400 TL! - Resim : 1

OSMANLI ÇİLEĞİ

Osmanlı çileği, Karadeniz Ereğli'ne özgü, kendine has aroması ve kokusu ile öne çıkan bir çilek türüdür. 1920'li yıllarda İstanbul'dan Ereğli'ye getirilen çileklerin, bölgenin yerli çilek türü ile etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Osmanlı çileğinin özellikleri:

- Orta boy, oval ve hafif basık bir yapıya sahiptir,
- Rengi, akşam güneşinden aldığı söylenilen kırmızı-turuncu bir tondur,
- Zengin bir aromaya ve güzel bir kokuya sahiptir,
- Diğer çilek türlerine göre daha az suludur,
- Daha geç olgunlaşır ve daha uzun süre dayanır.

Osmanlı çileğinin yetiştirilmesi:

- Osmanlı çileği, Ereğli'nin killi kestane toprağında yetişir,
- Ilıman iklimleri sever,
- Fazla su sevmez, drenajı iyi olan topraklarda yetiştirilir,
- Güneş ışığı alan bir yerde yetiştirilmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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