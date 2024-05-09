Mersin'de geliri bol hasat başladı, pazar sıkıntısı yok: Kilosu 70 TL!

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve merkezi olarak bilinen şehirlerden Mersin'in Erdemli ilçesinde kiraz hasadı başladı.

Kalitesine göre kilosu 50'den başlayarak 70 liraya kadar alıcı bulan kiraz, iç piyasada satışa sunulmasının yanı sıra Rusya başta olmak üzere Bulgaristan, Romanya gibi Balkan ülkeleri ile Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

"GELİRİ BOL"

Kiraz yetiştiriciliği yapan üretici Bedir Uzlar, "Daha önce burada nar, şeftali gibi ürünler yetişiyordu. Fakat kirazın turfanda olarak yetişmesi 15 yıla tekabül ediyor. Ve çok güzel bir gelir oldu, çok güzel bir pazar oldu. Erdemli'nin şirin bir köyü, geliri bol, ülkeye yararlı, köye yararlı bir iş oldu kiraz" dedi.

KİRAZ

Kiraz, dünyanın birçok yerinde yetiştirilen popüler bir meyvedir.

Kiraz, taze tüketilmesinin yanı sıra, pasta, reçel, komposto ve marmelat yapımında da kullanılır.

Kirazın faydaları:

- Antioksidan kaynağıdır: Kiraz, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı koruma sağlayabilen antioksidanlar bakımından zengindir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kiraz, bağışıklık sisteminin işlevini destekleyen antimikrobiyal ve antiviral özelliklere sahiptir,

- Sindirimi kolaylaştırır: Kiraz, sindirim sisteminin işlevini destekleyen ve sindirim problemlerini hafifleten sindirim enzimlerini uyarır,

- Ağrı kesici etkiye sahiptir: Kiraz, iltihaplanma ve ağrıya neden olan prostaglandinlerin üretimini engelleyerek ağrı kesici etkiye sahiptir,

- Kan şekerini düzenler: Kiraz, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir,

- Uyku kalitesini artırır: Kiraz, melatonin hormonu üretimini teşvik ederek uyku kalitesini artırabilir,

- Cilt sağlığını korur: Kiraz, cildin elastikiyetini ve nem dengesini korumaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem