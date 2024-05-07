Elazığ'da ekti, servete kondu: 800 metrekareden 300 bin TL kazanç!

Elazığlı mühendis Bayram Çalışkan, 4 yıl önce Safranbolu'da keşfettiği safran bitkisiyle başladığı tarımsal faaliyetlerde başarıya ulaştı.

Bu yıl 4'üncü hasadını yapan ve ailesiyle birlikte açan çiçekleri toplayan Çalışkan, gramını yaklaşık 200 liraya satıyor. İlk üç yılda ise, toplamda 300 bin lira civarında bir gelir elde.

"EKİM VE SÖKÜM ARASINDA İKİ AYLIK BİR SÜREÇ VAR"

Safran bitkisinin ekonomik getirisi hakkında bilgi veren Bayram Çalışkan, "Gram olarak satıyorum, kilo olarak herkesin almaya durumu olamayabiliyor. Gramının fiyatı, 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Burada 800 metrekarede bir ekili alan var. İlk üç yılda toplamda 300 bin lira civarında bir gelir elde ettik. Ekim ve söküm arasında iki aylık bir süreci var. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor" dedi.

SAFRAN

Safran baharatı, süsen familyasından gelen Crocus sativus bitkisinin çiçeğinden elde edilen dünyanın en değerli baharatlarından biridir.

Bitkinin erkek organları kurutulup öğütülerek gıda boyası ve tat verici olarak kullanılır. Safran çiçeğinin stigmaları kırmızımsı renkte olup kurutulduktan sonra koyu kırmızı iplikçikler haline gelir. Bu iplikçiklerin hasadı ve işlenmesi oldukça zahmetlidir. Bu nedenle safran baharatı oldukça pahalıdır.

Safranın kendine has yoğun bir aroması ve hafif acımsı bir tadı vardır. Az miktarda kullanıldığında bile yemeklere hem renk hem de aroma verir. Safran, pilav, çorba, balık, tavuk ve tatlılarda sıklıkla kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem