Kilis'te hasadı başladı, kebapçıların vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 200 TL!

Kilis tarımında önemli bir yer tutan ve atıl arazilerde yetiştirilen kimyonun hasadı başladı.

Et yemeklerinin ve kebapçılarının vazgeçilmezi olan kimyon, sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçiler ile birlikte toplanarak, güneşte kurutularak biçerdöver ile tohumdan ayırtılıp sofralara hazır hale getiriliyor.

"KİLOSU 200 TL"

Kimyon hasadına ilişkin konuşan Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Üreticiler, girdi maliyetinin artması ile alternatif ürün olan tıbbi aromatik bitkiler yani bu kişniş, kimyon, çörek otu gibi bitkilere yöneldi. Biz şuan Suriye’nin sıfır noktasında Türk ve Suriye kardeşliği içerisinde hasat yaptık. Beklentimiz dekara 100 kilogram. Kimyonun kilosu 200 TL ve üzerine alıcı buluyor. Geçen seneye göre verimimiz yüksek. İnşallah daha da iyi olur" dedi.

KİMYON

Kimyon, tohumları için yetiştirilen bir bitkidir. Tohumları kahverengi renkte, küçük ve oval şekildedir. Kimyonun tadı keskin, acı ve biraz serttir. Özellikle et yemeklerine katılır.

Kimyon, dünyanın en eski baharatlarından biridir. Mısır'da firavunların mezarlarında kimyon tohumlarına rastlanmıştır. Romalılar ve Yunanlılar da kimyonu yemeklerinde kullanmışlardır.

Kimyon, sadece lezzetli bir baharat değil, aynı zamanda birçok sağlık yararı da sunan bir besindir.

Kimyonun bazı faydaları şunlardır:

- Sindirimi kolaylaştırır: Kimyon, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olan enzimler içerir. Hazımsızlık, şişkinlik ve gaz gibi sindirim problemlerini hafifletmeye yardımcı olabilir,

- Kan şekerini düzenler: Kimyon, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Diyabet hastaları için faydalı bir baharat olabilir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kimyon, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı korumaya yardımcı olur. Bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur,

- Kolesterolü düşürür: Kimyon, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürürken, iyi kolesterol (HDL) seviyesini yükseltmeye yardımcı olabilir,

- Ağrıyı hafifletir: Kimyon, ağrı kesici ve iltihap önleyici özellikler içerir. Eklem ağrısı, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kimyon, tohum olarak veya öğütülmüş toz olarak kullanılabilir. Bütün kimyon tohumları, yemek pişirmenin sonuna doğru eklenirse daha fazla lezzet verir. Öğütülmüş kimyon ise pişirme işleminin başında eklenebilir.

Kimyonun kullanıldığı bazı yemekler:

* Köfte,

* Kebap,

* Lahmacun,

* Güveç,

* Humus,

* Falafel,

* Mercimek çorbası,

* Yoğurtlu kebap,

* Pide,

* Börek.

Kaynak: Gerçek Gündem