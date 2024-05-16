Bilecik'te hasadı başladı, üretici perişan: Tarlada 39, markette 199 TL!

Bilecik'te erkenci diye adlandırılan 'Kara bodur' cinsi kirazın ilk hasadı başladı.

Üreticiler fiyattan dolayı perişan olurken köylüler, yerinde 35-45 TL arasında olan kirazın fiyatının Söğüt ve Bilecik pazarında 70 liraya, İstanbul'da ise 120 liraya kadar çıktığını söyledi. Bir zincir markette ise kirazın 199 liradan satıldığı görüldü.

"BU HAKSIZLIK"

Kiraz üreticisi Fatih Turan, "Bu kiraz burada 45 liradan alıyorlar, İstanbul'da bu kiraz 200 TL. Bizim bundan şikâyetimiz var. Niye aracılar bizden daha fazla kazanıyor. Biz 1 sene boyunca buna emek veriyoruz, en iyisini yetiştiriyoruz. Bu haksızlık, bunun önüne geçmemiz lazım" dedi.

KİRAZ

Kiraz meyvesi, etli ve sert çekirdekli bir meyvedir. Renkleri kırmızı, siyah, sarı ve pembe olmak üzere çeşitlilik gösterebilir. Kirazlar taze olarak tüketilebildiği gibi, tatlılarda, reçellerde, kompostolarda ve meyve sularında da kullanılır.

Kiraz, besleyici bir meyvedir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir.

Kirazın faydaları arasında şunlar yer alır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Kalp sağlığını korur,

- Kilo kaybını destekler,

- Uyku kalitesini artırır,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Cilt sağlığını korur,

- Kanser riskini azaltır.

Kaynak: Gerçek Gündem