Bursa'da hasadı başladı, yılda 7 kez toplanıyor: Tarlada kilosu 40 TL!

Bursa'da kurşunlu çileği hasadı başladı. Aroması ve lezzetiyle Türkiye'de oldukça popüler kurşunlu çileği, yılda 7 kez toplanırken, tarlada kilosu 40 TL'den alıcı buluyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen 'kırmızı elmas' olarak bilinen kurşunlu çileğinde hasat başladı.

İlk hasadına mayıs ayının başında başlanan ve 7 kez hasat edilen çileğin son hasadı aralık ayında yapılacak.

"ÜRETİCİMİZ MEMNUN DEĞİL"

Hasada ilişkin konuşan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Çilek hasadı mayıs ayında başlar, kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Bu süreç içinde fiyatlar ilk çıktığı zaman 40-50 TL civarında oluyor. Çilek bollaştığı zaman 25 TL civarlarını görüyor. Bizim çiftçimiz parayı ağustos ayından sonra daha çok kazanıyor. Eylül, ekim, kasım aylarında çilek daha yüksek fiyatlarda insan daha çok para kazanıyor. Bugünkü şartlarda çilek üreticimiz memnun değil. Geçen senede çilek aynı bu parayı yapıyordu" dedi.

Bursa'da hasadı başladı, yılda 7 kez toplanıyor: Tarlada kilosu 40 TL! - Resim : 1

KURŞUNLU ÇİLEĞİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Kurşunlu Mahallesi'nde yetişen bir çilek türüdür. Yılda 7 kez hasat imkanı sunan bu çilek türü, aroması ve lezzetiyle Türkiye'de oldukça popülerdir.

Kurşunlu çileği, diğer çilek türlerine göre daha iri ve dolgun bir yapıya sahiptir. Ayrıca, daha tatlı ve daha aromatik bir tada sahiptir. Bu özellikler Kurşunlu çileğini, hem taze olarak tüketmek hem de reçel, marmelat ve pasta gibi ürünlerde kullanmak için ideal kılar.

Kurşunlu çileği, Aralık ayına kadar uzanan uzun bir hasat sezonuna sahiptir. Bu nedenle, taze çilek tüketmek isteyenler için ideal bir seçimdir.

Kurşunlu çileği, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir meyvedir. C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin olan Kurşunlu çileği, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olur.

Kurşunlu çileği, taze olarak tüketmenin yanı sıra reçel, marmelat, pasta ve smoothie gibi ürünlerde de kullanılabilir. Ayrıca, Kurşunlu çileğinden kurutularak da faydalanabilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bursa İnegöl
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