Burdur'da hasadı başladı, büyük kazanç sağlıyor: Litresi 12 bin Euro!

Burdur'da gül hasadı başladı. Hasattan sonra elden edilen gül yağı, içinde barındırdığı vitaminler ve sakinleştirici ve ferahlatıcı özelliği nedeniyle kozmetikte, temizlikte, saç bakım ve cilt bakım ürünlerinde kullanılırken, litresi 12 bin Euro'dan alıcı buluyor.

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Burdur'da göl kenarında yapılan gül yetiştiriciliğinde hasat başladı.

Hasat zamanına kadar gözü gibi baktıkları gülleri toplayıp suyunu ve yağını çıkaran yetiştiriciler bunları ilaç ve kozmetik alanında kullanıma sunuyor.

"LİTRESİ 12 BİN EURO"

Geçen yıla göre toplam hasat miktarının yaklaşık 2-3 katına çıktığını belirten Öztürk Sarıca, "Geçen yılki almış olduğumuz 30 tonluk gül, bu yıl 100 tonlara çıkma durumunda ve bizim toplamda 30 litreye yakın bir gül yağı beklentimiz var. Tabii ki gül fiyatları bu yıl ne olur bilemiyorum ama geçen yıl 1 kilogram gül yağı 12 bin Euro’dan satılmaktaydı. Bu yıl ise yine 10 bin ile 12 bin Euro arasında bir fiyat beklentimiz var" dedi.

Burdur'da hasadı başladı, büyük kazanç sağlıyor: Litresi 12 bin Euro! - Resim : 1

GÜL YAĞI

Gül yağı, gül bitkisinin çiçeklerinden buhar damıtma işlemi görmesiyle elde edilen uçucu bir yağdır. Yaklaşık 4 ton gülden 1 litre gül yağı elde edilir. Bu nedenle en pahalı yağlar arasında yer alır. Aynı zamanda gül yağı elde edilirken gül suyu da üretilir.

Gül yağı, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biridir. Dünyadaki gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 80'i Türkiye'de yapılmaktadır. Isparta, Burdur, Afyon ve Denizli illerinde üretilen Rosa damascena gülü kullanılarak üretilir. Türkiye'de üretilen gül yağına Türk gül yağı denilmektedir.

Gül yağının faydaları:

- Cilt: Gül yağı, cilde birçok faydası olan doğal bir cilt bakım ürünüdür. Cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır, cildi nemlendirir ve yumuşatır. Ciltte oluşan iltihaplanmayı ve kızarıklığı azaltır. Ayrıca yaşlanma karşıtı etkisi de vardır,

- Ruhsal: Gül yağı, ruh halini iyileştirir, stresi ve kaygıyı azaltır. Depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılabilir. Uyku kalitesini de artırır,

- Sağlık: Gül yağı, bağışıklık sistemini güçlendirir. Baş ağrısını ve migreni hafifletir. Mide bulantısını ve kusmayı önler. Adet sancılarını hafifletir.

Gül yağının kullanımı:

- Gül yağı, cilt bakımı için losyonlara, kremlere ve yağlara eklenebilir,
- Masaj yağı olarak kullanılabilir,
- Aromaterapi uygulamalarında kullanılabilir,
- Banyo suyuna eklenebilir,
- Diffüzörde kullanılarak ortama hoş bir koku yayılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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