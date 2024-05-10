Adana'da hasadı başladı, kamyon kamyon sevk ediliyor: Tarlada kilosu 12 TL!

Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da tescilli turfanda karpuz hasadı başladı.

Tarlada kilosu 12 TL'den satılan karpuz, iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya’ya da ihraç ediliyor.

"1 DÖNÜMDEN 4-5 TON"

Hasada ilişkin konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Dünyada Çin’den sonra en fazla karpuz üretimi Adana’da yapılıyor. Karpuz hasat olgunluğuna ulaştı. Şu anda karpuz tarlada 10-12 lira arasında değişiyor. Şu anda yurt dışı kapıları açık ancak turfanda karpuz verimi biraz az. Şu an 1 dönüme 4-5 ton arasında verim alınıyor. Ovada hasat başlayınca rekolte 8-9 tona ulaşacak" dedi.

KARPUZ

Karpuz (Citrullus lanatus), kabakgiller familyasından tek yıllık bir bitki türüdür. Sıcak iklimleri seven karpuz, tohumla ekilir ve hızlı bir şekilde büyür. Sulak bölgeleri sever ve toprak yüzeyinde küçük çiçekleri bulunur. İri top şeklindeki meyveleri tatlı ve suludur.

Karpuz, su ve şeker içeriği haricinde birçok vitamin ve mineral içeren düşük kalorili bir meyvedir. C vitamini, pantotenik asit, biotin, potasyum, A vitamini, B1, B6 vitamini, bakır ve magnezyum içerir.

Karpuz genellikle taze olarak tüketilir. Salatalarda, meyve sularında ve smoothie'lerde kullanılabilir. Ayrıca kabuğundan reçel ve turşu yapılabilir.

Karpuzun birçok sağlık yararı vardır. Kan basıncını düşürmeye, böbrek taşlarını önlemeye, kas ağrılarını hafifletmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Ayrıca karpuzun kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabileceği düşünülmektedir.

Karpuz yüzde 92 su içerir. Bu nedenle yaz aylarında serinlemek için ideal bir meyvedir.

Kaynak: Gerçek Gündem