Adana'da hasadı başladı, kamyon kamyon sevk ediliyor: Tarlada kilosu 12 TL!

Adana'da tescilli turfanda karpuz hasadı başladı. Yaz aylarında serinlemek için ideal bir meyve olan karpuz, tarlada 12 TL'den alıcı bulurken, kamyon kamyon sevk ediliyor.

Son Güncelleme:
> <

Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da tescilli turfanda karpuz hasadı başladı.

Tarlada kilosu 12 TL'den satılan karpuz, iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya’ya da ihraç ediliyor.

"1 DÖNÜMDEN 4-5 TON"

Hasada ilişkin konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Dünyada Çin’den sonra en fazla karpuz üretimi Adana’da yapılıyor. Karpuz hasat olgunluğuna ulaştı. Şu anda karpuz tarlada 10-12 lira arasında değişiyor. Şu anda yurt dışı kapıları açık ancak turfanda karpuz verimi biraz az. Şu an 1 dönüme 4-5 ton arasında verim alınıyor. Ovada hasat başlayınca rekolte 8-9 tona ulaşacak" dedi.

Adana'da hasadı başladı, kamyon kamyon sevk ediliyor: Tarlada kilosu 12 TL! - Resim : 1

KARPUZ

Karpuz (Citrullus lanatus), kabakgiller familyasından tek yıllık bir bitki türüdür. Sıcak iklimleri seven karpuz, tohumla ekilir ve hızlı bir şekilde büyür. Sulak bölgeleri sever ve toprak yüzeyinde küçük çiçekleri bulunur. İri top şeklindeki meyveleri tatlı ve suludur.

Karpuz, su ve şeker içeriği haricinde birçok vitamin ve mineral içeren düşük kalorili bir meyvedir. C vitamini, pantotenik asit, biotin, potasyum, A vitamini, B1, B6 vitamini, bakır ve magnezyum içerir.

Karpuz genellikle taze olarak tüketilir. Salatalarda, meyve sularında ve smoothie'lerde kullanılabilir. Ayrıca kabuğundan reçel ve turşu yapılabilir.

Karpuzun birçok sağlık yararı vardır. Kan basıncını düşürmeye, böbrek taşlarını önlemeye, kas ağrılarını hafifletmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Ayrıca karpuzun kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabileceği düşünülmektedir.

Karpuz yüzde 92 su içerir. Bu nedenle yaz aylarında serinlemek için ideal bir meyvedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Hatay'da 80 dönüm ürün tarlada kaldı, hayrına hasat başladı: Duyan akın akın geldi! 80 dönüm ürün tarlada kaldı, hayrına hasat başladı!
Duyulmamış hasat başladı, diğerlerinden farklı: Tarlada kilosu 400 TL! Duyulmamış hasat başladı: Tarlada kilosu 400 TL
Mersin'de geliri bol hasat başladı, pazar sıkıntısı yok: Kilosu 70 TL! Geliri bol hasat başladı: Kilosu 70 TL
İkinci el otomobil piyasasında satışlar durdu, eski yönteme yeniden geçildi! Satışlar durdu, eski yönteme yeniden geçildi!
Mardin'de hasadı yapıldı, sembolik fiyata satıldı: 1 dönümden 400 kilogram ürün! Hasadı yapıldı, sembolik fiyata satıldı
Elazığ'da ekti, servete kondu: 800 metrekareden 300 bin TL kazanç! Ekimini yaptı, servete kondu!
Kahramanmaraş'ta duyulmamış hasat başladı, herkes kendi topluyor: Çevre illerden akın akın geliyorlar! Herkes kendi topluyor: Akın akın geliyorlar
Isparta'da hasadı başladı, sadece 45 gün sürüyor: Dev imbiklerle damıtılıyor! Hasadı başladı: Dev imbiklerle damıtılıyor
Şanlıurfa'da duyulmamış hasat başladı, çiftçinin yüzü güldü: 1 dönümden 6 ton ürün! Hasat başladı: 1 dönümden 6 ton ürün
Dünyada nadir bulunuyor, Elazığ'da çıkarılıyor: Tanesi 85 bin TL! Dünyada nadir bulunuyor, Elazığ'da çıkarılıyor
Oto galerici esnafı açıkladı: İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu, fiyatlar düştü! İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu, fiyatlar düştü!
Adana'da zararına hasat başladı, yılın ilk fiyatı belli oldu: Çiftçi perişan oldu! Zararına hasat başladı, yılın ilk fiyatı belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da
Kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti
AKP anketinden dikkat çeken sonuç: İşte seçmenin verdiği iki kritik mesaj AKP anketinden dikkat çeken sonuç: İşte seçmenin verdiği iki kritik mesaj
UEFA'dan Arda Güler'e kötü haber: Kurala takılabilir UEFA'dan Arda Güler'e kötü haber
Yeni iddia: Cem Garipoğlu'nun otopsi raporunu bir trafik polisi hazırladı Cem Garipoğlu'nun otopsi raporuyla ilgili yeni iddia