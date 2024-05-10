Hatay'da 80 dönüm ürün tarlada kaldı, hayrına hasat başladı: Duyan akın akın geldi!

Hatay'ın Kumlu ilçesinde 80 dönümlük tarladaki soğanlar hasat edilme mevsimi gelmesine rağmen yeteri kadar büyüklüğe ve kaliteye ulaşamadı.

İşçi fiyatlarının pahalı olması ve soğanın kalitesiz olması nedeniyle 5 TL fiyat teklif edilmesi üzerine tarla sahibi, soğanları hayrına vatandaşlara bıraktı.

"ZARAR ETTİK VE PARA ETMEDİ"

Soğanın yeteri kalitede olmaması üzerine vatandaşlara hayır olarak dağıtmak istediklerini dile getiren 21 yaşındaki Mehmet Ali Uygun, "Soğandan zarar ettik ve para etmedi. İşçilerin ücreti bile çıkmıyor. Soğanın tarla fiyatı 5 TL, marketlerde fiyatı 25 TL civarında oldu. Geçen yıl zarar etmedik, bir şekilde sattık. Ama bu yıl gördüğünüz gibi insanlara hayrımıza bıraktık. Tarlaya vatandaşların tamamı girdi ve koyunlar bile var. Soğan istediğimiz gibi olmayınca biz de hayrımıza bıraktık. Bu tarlanın 80 dönüm bir arsası var. Arabalarla ve traktörlerle gelen insanlara hayrımıza bıraktık" dedi.

SOĞAN

Soğan, C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve manganez gibi birçok vitamin ve mineral açısından zengindir. Ayrıca lif ve antioksidanlar da içerir.

Soğan, mutfakta çok yönlü bir malzemedir. Çiğ olarak salatalarda, pişmiş olarak çorbalarda, güveçlerde ve et yemeklerinde kullanılabilir. Soğan ayrıca soğan turşusu ve soğan halkası gibi çeşitli lezzetli garnitürler yapmak için kullanılabilir.

Soğanın birçok sağlık yararı olduğu bilinmektedir. Kan şekerini düzenlemeye, kalp hastalığı riskini azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Soğanın ayrıca kanser ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabileceği düşünülmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem