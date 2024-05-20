ÇAYKUR açıkladı, tomurcuk çayın alım fiyatı belli oldu!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), tomurcuk çayın alım fiyatını açıkladı. ÇAYKUR, beyaz çayın hammaddesi olan tomurcuk çayı bu yıl üreticiden 4 bin TL’ye satın alacak.

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) İmparatorların Çayı olarak bilinen Beyaz Çay üretiminde kullanılan tomurcuk çayın alış fiyatını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı bin 500 TL olan tomurcuk çay, bu yıl kilogram fiyatı 4 bin TL’den alınacak.

"TALEP ARTTI"

ÇAYKUR yapılan yazılı açıklamada beyaz çayda talebin arttığı dile getirilerek, "Teşekkül olarak 2014 yılından itibaren üreticilerimizden yaş çay tomurcuğu satın alarak ürettiğimiz beyaz çay üretimine, artan piyasa talepleri doğrultusunda bu yıl da devam edilmektedir. Markamızın prestij ürünlerinden olan “Beyaz İksir” beyaz çayımızın üretim hammaddesi olan tomurcuk çayın geçen yıl 1.500 lira olan kilogram alım fiyatı, bu yıl 4.000 lira olarak belirlenmiştir. Yoğun uğraş ve toplama hassasiyeti gerektiren tomurcuk çay hasadına üreticilerimizin geçen yıllara göre daha fazla ilgi, özen göstermesi ümidiyle; hayırlı, bereketli bir çay sezonu temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR açıkladı, tomurcuk çayın alım fiyatı belli oldu! - Resim : 1

KİLOSU 40 BİN TL

Öte yandan üreticiden yaş olarak kilogram fiyatı 4 bin TL’den alınacağı duyurulan tomurcuk çayın ÇAYKUR tarafından işlem gördükten sonra kavanozlar halinde 'Beyaz iksir' adı altında satışı yapılıyor. Güncel fiyatı 800 TL olan 20 gramlık kavanozlar halinde satılan beyaz çayın kilogram fiyatı 40 Bin TL'ye ulaşıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Çaykur Çay
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