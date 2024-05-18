Aydın'da erkenci hasat başladı, eken perişan oldu: Tarlada kilosu 10 TL!

Aydın'ın Sultanhisar bölgesinde ilk erkenci karpuz hasadı başladı

Üreticiler ise maliyetlerin geçen yıldan bu yana iki kat arttığını belirterek fiyatlardan memnun olmadıklarını söyledi.

"PARA KAZANAMIYORUZ"

Hasada ilişkin konuşan karpuz üreticisi Mehmet Çimen, "Şu anda karpuz burada toptan 10- 13 lira bandında satıyoruz. Antalya'da 7- 8 lira olduğunu söylüyorlar. Bu ilk turfanda olduğu için bu paraya ancak satabiliyoruz. Ben şunu söylüyorum; bir hafta sonra biz de bu paraları görürüz. Şu anda bu tarla olmuş durumda fakat satamıyoruz müşteri gelmiyor. Müşteri çağıramıyoruz neden olarak hepsi Antalya'ya gidiyor. Daha ucuz diye. Şu anda satmakta sıkıntı çekiyoruz. Biz bu tarlayı bugün kesip bitirmek zorundayız ama buraya müşteri bulamıyoruz. Şimdi burada 25 ile 30 ton arasında karpuz var. Hesap ettiğimizde 7 liradan hesap edersek 140 bin lira yapar buranın maliyeti değil hesap edildiğinde. Bu karpuzun üzerine naylon vardı, demirler ve onun üstüne bir naylon daha vardı. Bunları serdik tekrar kaldırdık bunların hepsi bir maliyet. Tatmin edici bir şey olmuyor. Para kazanamıyoruz" dedi.

KARPUZ

Karpuz, sıcak yaz aylarının en lezzetli ve serinletici meyvelerinden biridir. Hem tatlı hem de besleyici olan karpuz, birçok faydası ve kullanımı ile bilinir.

Karpuz, yüzde 92 oranında sudan oluşur. Vitamin A, C, B6 ve potasyum açısından zengindir.

Karpuzun Faydaları:

- Susuzluğu gidermeye yardımcı olur,

- Sindirimi kolaylaştırır,

- Böbrek taşlarının oluşumunu önleyebilir,

- Kalp hastalığı riskini azaltabilir,

- Kanser riskini azaltabilir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Cilt sağlığını korur.

Kaynak: Gerçek Gündem