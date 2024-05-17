Erdoğan'dan çiftçiye destek açıklaması: Ziraat Bankası kredi limitleri artırıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere verilen Ziraat Bankası kredi limitlerinin artırıldığını duyurdu. Erdoğan, "Bu kredilerin katkısıyla tarım sektörümüz geliştikçe inşallah Türkiye daha müreffeh, milletimiz daha huzurlu, geleceğimiz daha aydınlık daha güvenli olacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Tarımın geleceği teması altında yapılan ve yapılacak oturumların sektörümüz açısından yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Ülkem ve milletim adına Ziraat Bankası’na teşekkür ediyorum. 1863 yılından beri Ziraat Bankamız Türk tarımının lokomotifi oldu. Savaş döneminde bile bankamız çiftçimizin yanında yer aldı" dedi.

"ZİRAAT BANKASI KAR PEŞİNDE KOŞAN BİR BANKA DEĞİLDİR"

"Şunu bir kez daha hatırlatmak isterim" diyen Erdoğan, "Ziraat Bankası sadece kar peşinde koşan bir banka değildir. Çiftçi, esnaf, tüccarın elinden tutan bir kara gün dostudur. Hem ülke içinde hem de yurt dışında mevcudiyetini artırdığını görmekten mutluluk duyuyoruz. 2015’te kurulan Ziraat Katılım ile birlikte bankamız hızla gelişen alternatif finans piyasasında da yerini almıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan çiftçiye destek açıklaması: Ziraat Bankası kredi limitleri artırıldı! - Resim : 1

ÇİFTÇİYE ZİRAAT BANKASI KREDİ LİMİTİ ARTIRILDI

Ziraat Bankası kredi limitlerinin artırıldığını duyuran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Küçük ekipman kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri amacıyla verilen kredinin limitini 400 bin TL’den 600 bin TL'ye getiriyoruz. Büyükbaş için 1,5 milyon TL'ye yükseltiyoruz. Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5'ten 2,5 milyon TL'ye artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisinin de aynı şekilde 2,5 milyon TL'ye yükseltiyoruz. Ziraat Bankamızın bu müjdeli haberlerinin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası Çiftçi Kredi
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