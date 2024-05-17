Hatay'da açık alanda hasadı başladı, çiftçinin yüzü güldü: Tarlada kilosu 50 TL!

Hatay'da açık alanda taze fasulye hasadı başladı. Yaz aylarında mutfakların vazgeçilmezi olan taze fasulye, tarladan perakende olarak 50 TL’den alıcı buluyor.

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Hatay'ın Payas ilçesinde yaz sebzesi olan fasulyede hasat başladı.

Taze fasulye tarladan perakende olarak 50 TL’den alıcı bulurken, hale 40 TL’den satılıyor.

"FİYATLARDAN MEMNUNUM"

Fasulye üreticisi Mehmet Aktürk (70), şu anki fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek, "Ben 3 dönüm yere Mart ayının 15’inde fasulye ektim şu an ilk hasadımız. Tarladan satışımız var, kalanı da hale götürüyoruz. Şu an ben burada 50 TL’ye perakende satıyorum. Perakende daha fazla sattığım için halede 40 TL’den satıyorum" dedi.

Hatay'da açık alanda hasadı başladı, çiftçinin yüzü güldü: Tarlada kilosu 50 TL! - Resim : 1

TAZE FASULYE

Taze fasulye, protein, lif, vitamin ve mineraller bakımından zengin bir besindir. A, C, K vitaminleri, folat, magnezyum, potasyum ve demir gibi besin öğeleri içerir. Taze fasulye, aynı zamanda antioksidanlar bakımından da zengindir.

Taze fasulye, birçok farklı şekilde pişirilebilir. Haşlanabilir, tavada kızartılabilir, fırında pişirilebilir veya çorbalara ve salatalara eklenebilir.

Taze fasulyenin bazı faydaları şunlardır:

- Sindirimi kolaylaştırır: Taze fasulye, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Kan şekerini düzenler: Taze fasulye, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Diyabet hastaları için faydalı bir besindir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Taze fasulye, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı korumaya yardımcı olur. Bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur,

- Kolesterolü düşürür: Taze fasulye, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürürken, iyi kolesterol (HDL) seviyesini yükseltmeye yardımcı olabilir,

- Kalp sağlığını korur: Taze fasulye, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir. Lif ve antioksidanlar, kalp damarlarını tıkamaktan sorumlu kolesterolün oksidasyonunu önler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay
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