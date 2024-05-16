Konya'da zararına hasat başladı, çiftçi pes etti: Tarlada kilosu 20 TL!

Konya’nın Hüyük ilçesinde yaz dönemi yaklaşırken çilek hasadı başladı.

Üretimdeki bolluk üreticiyi sevindirirken, alım fiyatlarının düşük olması beklentileri karşılamadı. Fabrikalara gönderilen küçük çilekler kilosu 20 TL'den alıcı bulurken, sofralık olan daha irileri ise 35-40 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

"BÖYLE GİDERSE BIRAKACAĞIZ"

Hasada ilişkin konuşan çilek üreticisi Neslihan Çetin, "Aracılar arada para yiyor. Şu an ki fiyatlar beklediğimiz fiyatlar değil. Böyle giderse bırakacağız. Çünkü emeğimizin karşılığını alamamaya başladık. 12 yıldır bu işi yapıyorum ama iki yıldır çöp ettiler çileği. Oysa son iki yıla kadar güzeldi, iyi gelirler elde ediyorduk" dedi.

ÇİLEK

Çilek bitkisi, otsu bir bitkidir ve kısa bir gövdeye sahiptir. Yaprakları üç yaprakçıklıdır ve çiçekleri beyaz veya pembedir. Çilek meyvesi ise kırmızı, pembe veya beyaz renkte olabilir. Tohumları meyvenin yüzeyinde bulunur.

Çilek, vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyvedir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından oldukça zengindir.

Çileğin faydaları arasında şunlar yer alır:

Çilek, vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyvedir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından oldukça zengindir.

Çileğin faydaları arasında şunlar yer alır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Kalp sağlığını korur,

- Kansere karşı korur,

- Göz sağlığını korur,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Cilt sağlığını korur,

- Beyin fonksiyonlarını geliştirir,

- Kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem