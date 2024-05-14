Adana'da hobi olarak ekti, kendi işinin patronu oldu: Talebe yetişemiyor!

Adana'da hobi olarak ektiği çiçekler, yoğun talep görünce çiçek serası kurdu. Çok beğenilen çiçekleri almak için Türkiye'nin dört bir yanından çiçekçiler gelirken, taleplere yetişemiyor.

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Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Rukiye Çeri, evde hobi olarak baktığı ve evine gelen misafirler tarafından çok beğenilen çiçekleri herkes isteyince eşinin desteği ile kendi işinin patronu oldu.

Eşinin desteği ile kendi işinin patronu olduğunu aktaran Rukiye Çeri, "Çocukken herkesin öğretmen olma hayali vardı. Benim ise hayalim botanik bahçemin olmasıydı. Bu nedenle hobi amaçlı balkonda çiçek yetiştirmeye başladım. Balkondaki çiçeklerimi gören herkes bir dal istemeye başladı. Her gelen isteyince eşim 'emek veriyorsun' dedi ve 'bunu ticarete dönüştürelim' dedi." diye konuştu.

"HAFTA SONU ÇOK YOĞUN OLUYOR"

Çeri, "Tayland'dan özel getirilen ve kurumayacak Çukurova iklimine uygun çiçekler üretiyorum. Hafta sonu çok yoğun oluyor. 50 saksı ile başladım şimdi binlerce çiçeğim oldu" ifadelerini kullandı.

Adana'da hobi olarak ekti, kendi işinin patronu oldu: Talebe yetişemiyor! - Resim : 1

"TALEP GÜZEL"

Eşinin iş kurması için destek veren Ömer Çeri ise, "Eşim 50 -60 saksı ile başladı. Yüzlerce çeşit binlerce saksı oldu. Eşim yetiştirip hep hediye veriyordu. Gelen yine alsın yine hediye verelim ama bu senin gelirin oldun. Şimdi kendi İthal özel türlerini üretiyor. Çukurova sıcağına dayanan günlük değil ömürlük olan çiçekleri yetiştiriyor. Türkiye’nin dört bir yanından çiçekçiler geliyor. Talep güzel. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Bir kadın emek verdikten sonra başaramayacağı hiçbir iş yok" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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