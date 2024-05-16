Manisa'da hasadı başladı, tüccarlar sıraya girdi: Tarlada kilosu 200 TL!

Manisa'da Napolyon ve Salihli kirazlarında hasat başladı. Etli yapısı ve tadıyla aranan bir lezzet olmasıyla dünyadan yoğun talep gören Napolyon ve Salihli cinsi kirazları almak için tüccarlar yoğun talep oluştururken, tarlada kilosu 200 TL'den alıcı buluyor.

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde tüm dünyanın tercih ettiği Napolyon ve Salihli cinsi kirazlarda hasat başladı.

Özellikle iriliği, etli yapısı ve tadıyla aranan bir lezzet olarak tüccarların ilgisini çeken Napolyon ve Salihli cinsi kirazların tarlada kilosu 150-200 TL arasında alıcı buluyor.

"GAYET MEMNUNUZ"

Hasada ilişkin kiraz üreticiliği yapan Hüseyin Çimen, "Fiyatlarımız da iyi gidiyor. Şu an gayet memnunuz. Maliyetler yüksek ama fiyatlar bu şekilde giderse herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Geçen sene topladığımızın 3’te biri işçi maliyetine gidiyordu şimdi 5’te bire düştü. Fiyat yüksek olsa da ihracat rakamlarımız iyi gittiği için gayet memnunuz" dedi.

Manisa'da hasadı başladı, tüccarlar sıraya girdi: Tarlada kilosu 200 TL! - Resim : 1

KİRAZ

Kiraz, gülgiller familyasına ait Prunus cinsine giren birçok ağaç türünün meyvesidir. Etli ve sert çekirdekli bir meyvedir. Kirazlar, tatlı, ekşi veya mayhoş tatlarda olabilmektedir.

Kirazlar taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutulup, reçel ve komposto yapımında da kullanılmaktadır. Kiraz suyundan da faydalanılmaktadır.

Kirazın Faydaları:

Kirazlar, birçok sağlık açısından faydalı içeriğe sahiptir.

Bu içeriklerden bazıları şunlardır:

- Antioksidanlar: Kirazlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyen antioksidanlar bakımından zengindir,

- C vitamini: C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- A vitamini: A vitamini, göz ve cilt sağlığı için önemlidir,

- Potasyum: Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

- Lif: Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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