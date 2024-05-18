Osmaniye'de örnek ekim yaptı, 2 bin ton ürün hasadı bekliyor: Tam 200 dönüm!

Osmaniye'de gece ve gündüz yaşanan sıcaklık farkını en aza indirmek için malç naylonu kullanılarak 200 dönüm araziye karpuz ekimi gerçekleştirildi. Ekimin örnek olması beklenirken, 2 bin ton karpuz hasadı bekleniyor.

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan Nurettin Ersin Ala, gece ve gündüz yaşanan sıcaklık farkını en aza indirmek için malç naylonu kullanarak 200 dönüm araziye karpuz ekimi gerçekleştirdi.

Su tüketimini azaltan malç naylonu yöntemiyle yabani ot oluşumunun da önüne geçmeyi hedefleyen çiftçi, bölgeye örnek olacak projeyi hayata geçirdi.

"BU İŞİ YAPAN KİMSE YOK"

İlçemizde ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçimizin daha fazla kazanç elde etmesi için karpuz ekimi yaptığını söyleyen Nurettin Ersin Ala, "İlçemizde bu işi yapan hiçbir kimse yok ve ilk defa biz malç naylonu ile karpuz üretimi yapıyoruz. Malç naylonu seçmemizin sebebi; işçilik maliyetlerini düşürmek, bunun yanında sudan tasarruf, özellikle tonaj seviyesini arttırmak, gündüz ve gece sıcaklık farkı var bu naylon gündüz ve gece sıcaklık farkını dengeliyor. Açık alanda olduğu zaman gündüz 25-26-27 derece, gece 10 dereceye düşüyor hava birden düştüğünde karpuzun kökünü sıcak tutuyor" dedi.

Osmaniye'de örnek ekim yaptı, 2 bin ton ürün hasadı bekliyor: Tam 200 dönüm! - Resim : 1

KARPUZ

Karpuz (Citrullus lanatus), Cucurbitaceae familyasına ait bir bitkidir ve kabakgiller familyasının en büyük meyvesidir.

Karpuz, sıcak yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Hem lezzetli hem de ferahlatıcı olan karpuz, aynı zamanda birçok sağlık açısından faydası olan değerli bir besindir.

Karpuzun Faydaları:

- Susuzluğu gidermeye yardımcı olur,
- Sindirimi kolaylaştırır,
- Böbrek taşlarının oluşumunu önleyebilir,
- Kalp hastalığı riskini azaltabilir,
- Kanser riskini azaltabilir,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Cilt sağlığını korur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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