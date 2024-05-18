Samsun'da bin rakımda duyulmamış hasat başladı, kapış kapış gidiyor: Taleplere yetişemiyor!

Samsun'da bin rakımda çilek hasadı başladı. Özel aroması ile damaklarda eşsiz tat bırakan çilek, kapış kapış satılırken, pazar sıkıntısı yaşamıyor.

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Samsun'un Alaçam ilçesi Dürtmen Yaylası'nda bin rakımda yetişen çilekte hasat başladı.

Özel aroması ile damaklarda eşsiz tat bırakan çilek, kapış kapış satılırken, pazar sıkıntısı yaşamıyor.

"PAZAR SORUNU YAŞAMIYORUZ"

Çilek hasadına ilişkin konuşan üretici İlhan Güngör, "Yaklaşık 6 yıldır profesyonel malt sistemiyle çilek üretimi yapıyorum. Doğanın bitki üzerinde en fazla etkisi çilekte. Diğer ürünlerde de öyle ama çilekte daha fazla. Rakımın yüksek olması, havanın, oksijen, gece gündüz sıcaklığı farklı yani sulama suyuna kadar her şeyin etkisi var. Genelde pazar sorunu yaşamıyoruz çünkü sipariş üzerine çalışıyoruz. Aroması yüksek olduğu için diğer bölgelerden vatandaş almıyor, bizim çileğin hasadını bekliyor" ifadelerini kullandı.

Samsun'da bin rakımda duyulmamış hasat başladı, kapış kapış gidiyor: Taleplere yetişemiyor! - Resim : 1

ÇİLEK

Çilek (Fragaria), gülgiller (Rosaceae) familyasına ait bir bitki cinsi ve bu cins içinde yer alan türlerin meyvelerinin ortak adıdır.

Çilek, lezzetinin yanı sıra birçok sağlık açısından faydası olan değerli bir meyvedir.

Çileğin bazı önemli faydaları şunlardır:

- Antioksidanlar Açısından Zengin: Çilek, C vitamini, E vitamini ve manganez gibi güçlü antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olarak kalp hastalığı, kanser ve yaşlanma gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir,

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Çilekte bulunan C vitamini ve antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur,

- Kan Şekerini Düzenler: Çilek, glisemik indeksi düşük bir meyvedir, bu da kan şekerinin ani yükselmelerine neden olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle diyabet hastaları için uygun bir meyvedir,

- Kalp Sağlığını Korur: Çilekte bulunan potasyum ve lif, kan basıncını düşürmeye ve kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur. Bu da kalp hastalığı riskini azaltmaya katkıda bulunur,

- Göz Sağlığını Korur: Çilekte bulunan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler, gözleri makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olur,

- Beyin Sağlığını Destekler: Çilekte bulunan flavonoidler, hafızayı ve bilişsel işlevi geliştirmeye yardımcı olabilir,

- Cilt Sağlığını Korur: Çilekte bulunan C vitamini ve antioksidanlar, cilt hücrelerini hasardan korumaya ve kolajen üretimini artırmaya yardımcı olur. Bu da cildin daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlar,

- Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Çilek, kalorisi düşük ve lif içeriği yüksek bir meyvedir. Bu nedenle kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve tokluk hissini artırabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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