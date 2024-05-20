Hatay'da sıkıntılı hasat başladı, üretici dertli: Tarlada kilosu 20 TL!

Hatay'ın Antakya ilçesinde kayısı hasadı başladı.

Hasada ilişkin konuşan üretici Mustafa Sürmeli, fiyatların geçen yıla oranla değişmediğini dile getirerek, "Rekolte gayet iyi fakat fiyatlar konusunda biraz şikayetçiyiz. Fiyatlar geçen yıla göre aynı diyebiliriz. Üretim maliyetleri 2 katına çıkarken fiyatların aynı kalması bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Şu an kayısıda ihracat malı yurt dışına 25 TL’den gidiyor. İç piyasada ise 15 TL ile 20 TL arasındadır. Hasat da rekolte olarak gayet iyi. Çeşit özelliğine göre değişkenlik gösteriyor" dedi.

KAYISI

Kayısı taze olarak tüketilmesinin yanı sıra, kurutularak, komposto yapılarak, reçel ve marmelat olarak da değerlendirilir. Kayısı çekirdeğinden de yağ elde edilir.

Kayısı, A vitamini, C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin bir meyvedir. Düzenli tüketildiği durumlarda kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Kayısının faydaları:

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Kayısı, A vitamini ve C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu vitaminler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklara karşı direnci artırır,

- Cilt Sağlığını Korur: Kayısındaki A vitamini ve antioksidanlar, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve cildin yaşlanmasını önler. Ayrıca cilt kuruluğunu ve tahrişini gidermeye de yardımcı olur,

- Sindirim Sistemini Düzenler: Kayısı, lif bakımından da oldukça zengindir. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığı önler,

- Göz Sağlığını Korur: Kayısındaki A vitamini, göz sağlığı için oldukça önemlidir. A vitamini eksikliği, gece körlüğü gibi görme problemlerine yol açabilir,

- Kalp Sağlığını Korur: Kayısındaki potasyum, kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Bu da kalp krizi ve felç riskini azaltır,

- Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Kayısı, kalorisi düşük ve lif içeriği yüksek bir meyvedir. Bu nedenle kilo kontrolüne yardımcı olur ve tokluk hissi veri,

- Anemi Riskini Azaltır: Kayısı, demir bakımından da zengindir. Demir, anemiyi önlemeye yardımcı olur,

- Kansere Karşı Korur: Kayısındaki antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önler. Bu da kansere yakalanma riskini azaltır.

Kaynak: Gerçek Gündem