İkinci el otomobil piyasasında satışlar durdu, eski yönteme yeniden geçildi!

İkinci el otomobil piyasasında yaşana durgunluk ve ilan sitelerindeki sınırlı gün verilen ilan hakları nedeniyle eski yönteme geçildi. Aracını satmak isteyen birçok vatandaş ise, eski yöntem cam ilanları ile alıcı bulmaya çalışıyor.

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Bir süredir devam eden ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluk ve etkileşimi düşük ilanlar vatandaşları alternatif yöntemlere itti.

İlan sitelerinde bir aylık ücretsiz ilanların etkileşiminin düşük olması ve bir aydan sonraki dönemde artan ilan maliyetleri eski yöntemlerden biri olan 'cam ilanları'nın tekrar popülerlik kazanmasına neden oldu.

"ARACIMIN CAMINA İLAN YAPIŞTIRDIM"

Otomobilini araç camına ilan yapıştırarak satışa çıkardığını belirten Orhan Akkaya, "Araç satış sitelerinde araçlar sınırlı süre ile ücretsiz bir şekilde ilanda kalıyor. İkinci kez attığın zaman ise ücret ödüyorsun. O yüzden bende eski sisteme dönerek aracımın camına ilan yapıştırdım. Ayrıca sitelerde ilanı öne çıkartmak içinde ayrı bir ücret ödüyorsun. Araç camına ilan yapıştırarak daha fazla kişiye ulaşmış oluyorum. Normal sitelere göre aranma imkanı da fazla oluyor. Sitelerde görüntüleme ve aranma sayısı sınırlı oluyor. Trafikte giderken bile araç camındaki ilanı daha fazla kişi görüyor. Ben bu tarz ilanları yollarda da çok fazla görmeye başladım. Bunun nedeni de sitelerde olan fiyatlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

İkinci el otomobil piyasasında satışlar durdu, eski yönteme yeniden geçildi! - Resim : 1

"1,5 AYDIR ARACIMI SATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yaklaşık 1,5 aydır aracını satmaya çalıştığını belirten Zafer Kıran, "İlk aracımı siteye koymuştum. Bir ay sonunda ikinci ay için site ücret talep etti. Bende bu yüzden eski sisteme dönerek aracımın camına ilan yapıştırdım. Bu şekilde arayan soran daha çok olmaya başladı. Ben yollarda da çok fazla görmeye başladım. İnsanlar bu şekilde aracı canlı görmüş oluyor ve ona göre numaradan arayabiliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İkinci El Araç Otomobil

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