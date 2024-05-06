Kahramanmaraş'ta duyulmamış hasat başladı, herkes kendi topluyor: Çevre illerden akın akın geliyorlar!

Kahramanmaraş'ta topraklı ve topraksız tarım olarak adlandırılan ve il geneli 7 bin dönümde üretilen çilek hasadı başladı.

Üretilen çileği bahçede yemek isteyen vatandaşlar ise, kentteki seralara gelerek ürünleri kendileri topluyor.

"YILIN 12 AYI ÜRETİM VAR"

Bankacılığı bırakıp çiçek üretimine geçtiğini ifade eden Ümit Uçar, "Topraksız tarım ile uğraşıyoruz. Hem topraklı hem topraksız üretim yapıyoruz yılın 12 ayı üretim var ve farklı dönemlerde kaliteyi artırmayı çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanına çileğimizi gönderiyoruz. Yazın özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai ve Katar olmak üzere kış mevsiminde ise Rusya pazarına ürünleri yolluyoruz" dedi.

"GÖZÜNÜZÜN SEVDİĞİ ÇİLEKLERİ TOPLUYORSUNUZ"

Mersin’den geldiğini söyleyen Ayşe isimli kişi ise, "Ben Mersin'de yaşıyorum ailemi ziyarete geldim buraya. Buranın adını duymuşlar görmek istedik beni gezmeye getirdiler. Güzel bir yer görülesi güzel bir yer. Sepetinizi kolunuza takıyorsunuz istediğiniz kadar gözünüzün sevdiği çilekleri topluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

ÇİLEK

Çilek, parlak kırmızı renkli ve tatlı aromalı bir meyvedir. Dünyanın birçok yerinde yetişir ve taze olarak tüketilebilir, reçel, marmelat ve meyve suları gibi ürünlerde kullanılabilir.

Çilek, C vitamini, lif ve potasyum açısından zengin bir besindir. Aynı zamanda antioksidanlar bakımından da zengindir ve bu da onları kalp hastalığı, kanser ve diğer kronik hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilir.

Çilek, birçok farklı şekilde tüketilebilen lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Taze olarak yenebilir, salatalara, yoğurda veya yulaf ezmesine eklenebilir veya smoothie'ler, meyve suları ve soslar yapmak için kullanılabilir. Çilek ayrıca reçel, marmelat, jöle ve turta dolguları gibi ürünlerde de kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem