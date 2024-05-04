Dünyada nadir bulunuyor, Elazığ'da çıkarılıyor: Tanesi 85 bin TL!

Dünyada nadir bulunan, Türkiye'de ise sadece Elazığ'da çıkan vişne mermerinden yapılan tespih yoğun ilgi görüyor. Özel sipariş üzerine bir ayda işlenerek hazırlanan vişne mermerinden tespih 85 bin TL'ye alıcı buluyor.

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Türkiye'de sadece Elazığ'da çıkan ve daha önce Kabe ile Beyaz Saray gibi bir çok yerde kullanılan vişne mermerinden yapılan tespih yoğun ilgi görüyor.

Özel sipariş üzerine bir ayda işlenerek hazırlanan vişne mermerinden tespih 85 bin TL'ye alıcı buluyor.

"YAPIMI ORTALAMA 1 AY SÜRÜYOR"

Tespih ustası Hadin Bulut yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü vişne mermerimiz, Elazığ’a has bir mermerdir. Dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Biz de vişne mermerini bir sanata dönüştürerek tespih yaptık. Koleksiyoncu müşterimizin talebi üzerine yaptık. Yapımı oldukça zordur. Yaklaşık 3-4 ay önce sipariş almıştık. Müşterimizin verdiği ölçüye göre yaptık. Altın püskülünü de tespihe uygun yaptık. Yapımı ortalama bir ay sürüyor" dedi.

Dünyada nadir bulunuyor, Elazığ'da çıkarılıyor: Tanesi 85 bin TL! - Resim : 1

VİŞNE MERMERİ

Vişne mermeri, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan, koyu kiraz renginde, damarlı bir mermer türüdür. Kırmızımsı arka planı üzerinde parlak beyaz damarları ile çarpıcı ve yoğun bir görünüme sahiptir. Bu taş, Türkiye'de çıkarılan en değerli mermerlerden biridir ve hem iç hem de dış mekanlarda dekoratif amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Elazığ

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