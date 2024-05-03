Oto galerici esnafı açıkladı: İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu, fiyatlar düştü!

İstanbul'da oto galerici İsa Temur, ikinci el otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Temur, "Araç, artık yatırım aracı olmaktan çıktı diyebilirim" dedi.

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İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor. Araç fiyatları ise son bir yılda yaklaşık yüzde 30 geriledi.

Bu durumu değerlendiren oto galericiler, araç satışındaki durgunluğun arttığını belirterek, otomobillerin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını dile getirdi.

"KREDİ FAİZLERİNİN YÜKSEK OLMASI PİYASAYA ETKİ EDİYOR"

İkinci el otomobil sektörünün durgun bir şekilde devam ettiğini belirten oto galerici İsa Temur, "Şu anda vatandaşların çoğu araçlarını satıyor. Bizlerde çok az kar marjlarıyla araç alıp satıyoruz. Kredi faizlerinin yüksek olması piyasaya etki ediyor. Kredi faizleri düzene girmezse piyasa daha da kötüye gider. Araç fiyatları düşmez. Vatandaş aldığı paranın altına aracını satmak istemiyor, satan da paraya ihtiyacı olduğu için satıyor. Genelde bu aralar aracını satan ve takas yapan çok. Bankanın dışında taksit imkanı yok, bizler taksit yapamıyoruz" dedi.

Oto galerici esnafı açıkladı: İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu, fiyatlar düştü! - Resim : 1

"OTOMOBİL, YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI"

"İkinci el otomobilde şu anda bolluk var diyebiliriz" diyen Temur, "Vatandaş genelde aracını satıp faize yöneliyor. Piyasa yaklaşık 1 senedir böyle, genele baktığımız zaman ise toplamda yüzde 30 fiyatlarda gerileme oldu. Zamanında yatırım için alan vatandaşlar şimdi araçlarını satıyorlar. Araç artık yatırım aracı olmaktan çıktı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Otomobil İkinci El Araç

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