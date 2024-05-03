Manisa'da yüksek rekolteli hasat başladı, büyük bir titizlikle toplanıyor: Tarlada kilosu 40 TL!

Türkiye'nin en önemli erik üretim merkezlerinden biri olan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, bol sulu olması, iriliği, sertliği ve üzerindeki buğusuyla diğer erik türlerinden ayrılan dumanlı papaz eriğinde hasat başladı.

Büyük bir titizlikle toplanan ve Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın önemli merkezlerine gönderilen dumanlı papaz eriği, bahçede 30-40 TL arasında fiyatı değişirken, kalitesine göre hal çıkışı 60 ila 100 TL arasında alıcı buluyor.

"BU SENE REKOLTE ÇOK GÜZEL"

Emekli olduktan sonra aldığı bahçede Dumanlı Papaz Eriği üretmeye başladığını anlatan üretici 72 yaşındaki İsa Zengin, "Bu sene rekolte çok güzel ama rekolte çok olunca da erik tanelerini fazla büyütmüyor. Eriklerimiz 10 gün sonra daha da irileşir" dedi.

DUMANLI PAPAZ ERİĞİ

Dumanlı Papaz Eriği, Can grubu eriklerden en çok yetiştirilen çeşitlerden biridir. İri ve sulu meyveleriyle öne çıkan bu erik çeşidi, tatlı ve mayhoş bir tada sahiptir.

Dumanlı Papaz Eriği'nin meyveleri iri ve yuvarlaktır. Kabuğu yeşil renktedir ve üzerinde mavimsi bir toz bulunur. Meyve eti sarı renkte, sulu ve mayhoştur.

Dumanlı Papaz Eriği ağacı, orta büyüklükte ve geniş yayvan dallıdır. Soğuğa dayanıklıdır ve kuraklığa da nispeten toleranslıdır.

Dumanlı Papaz Eriği'nin Faydaları:

- Dumanlı Papaz Eriği, C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir,

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Cilt sağlığını korur,

- Kansere karşı koruyucu olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem