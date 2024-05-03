Adana'da zararına hasat başladı, yılın ilk fiyatı belli oldu: Çiftçi perişan oldu!

Stratejik öneme sahip birçok ürünün hammaddesi olan buğdayın, Adana'da hasadı başladı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Deveciuşağı kırsal mahallesinde çiftçi Salih Güler tarafından yetiştirilen ve tüccar Erol Benli tarafından Gaziantep’e sevk edilen ilk mahsul ekmeklik buğday, GTB hububat-bakliyat satış salonlarında satışa sunuldu.

BUĞDAYIN KİLOSU 10 LİRA 30 KURUŞTAN ALICI BULDU

Satışa sunulan yılın ilk ürün ekmeklik buğdayı kilogramı 10 lira 30 kuruştan alıcı buldu.

TMO SESSİZ

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) halen fiyat açıklamazken, çiftçilere buğdayların TMO'ya satılması gerektiğini anlatan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise, "Çiftçiler buğdayını ucuza satmasın. Önümüzdeki günlerde buğday fiyatları açıklanınca lisanslı depolara çiftçi buğdayını döksün. Oradan alacağı elektronik ürün senediyle satışı TMO'ya gerçekleştirebilir. Bizler fiyatları bu sene ton başına 15 bin lira bekliyoruz. Prim desteğinin de ovada 1, kıraç bölgelerde 2 lira olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ ZARAR ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta buğdayın maliyetine ilişkin konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçilerimizin buğday tohumunu attığı günden hasada kadar yapacağı harcamalar dikkate alınarak yapılan maliyet hesabında, kuru şartlarda üretimi yapılan buğdayın ortalama maliyeti geçen yıla göre yüzde 62 oranında artarak kilogramı 10 lira 87 kuruş olarak tespit edildi" demişti.

BUĞDAY

Dünya çapında en çok yetiştirilen tahıldır ve insan gıdasının temelini oluşturur. Buğday, protein, karbohidrat ve lif bakımından zengin bir besindir. Ayrıca vitamin ve mineraller de içerir.

Buğday taneleri, un, bulgur ve irmik gibi birçok farklı gıda ürününün yapımında kullanılır. Ekmek, makarna, bisküvi, kek ve kurabiye gibi ürünlerde buğday unu kullanılır. Bulgur ve irmik ise pilav, çorba ve köfte gibi yemeklerde kullanılır.

Buğday, hayvan yemi olarak da kullanılır. Buğday kepeği ve saman, hayvanlar için besleyici bir yem kaynağıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem