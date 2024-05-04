Şanlıurfa'da duyulmamış hasat başladı, çiftçinin yüzü güldü: 1 dönümden 6 ton ürün!

Şanlıurfa'da ürün çeşitliliğinin arttığı bereketli topraklarda, sezonun gelmesiyle birinci ürün olarak ekilen soğan hasadı başladı.

Mutfakların ve yemeklerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan soğan, dönüm başına 6 ton ürün ile çiftçisinin yüzünü güldürdü.

"VERİMLERİMİZ ÇOK İYİ"

Hasada ilişkin konuşan Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Soğanı biz birinci ürün olarak ekimini yapıyoruz. Soğandan sonra pamuk, karpuz veya herhangi bir sebzeye devam ediliyor. Dolayısıyla bizim şu anda soğanla ilgili dekara aldığımız verim 6 ile 6,5 ton arasında, verimlerimiz çok iyi, bölgemizde hastalık yok. Bu sene bereketli ve verimli yağışlar olduğu için çiftçimiz de bu ürettiği soğandan şimdiye kadar memnun" ifadelerini kullandı.

SOĞAN

Soğan, dünyanın birçok yerinde mutfaklarda kullanılır. Çiğ, pişmiş veya kızartılabilir. Soğan, çorbalar, güveçler, soslar ve salatalar gibi çeşitli yemeklere lezzet katmak için kullanılır. Soğan ayrıca turşu yapımında da kullanılır.

Soğan; C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve manganez de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerir. Soğan ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindir.

Soğanın faydaları:

-Soğan, C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve manganez gibi birçok besin açısından zengindir,

- Soğan, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olan maddelerdir,

- Soğanın kalp hastalığı, kanser ve inme riskini azalttığı gösterilmiştir,

- Soğanın kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu da gösterilmiştir.

Kaynak: Gerçek Gündem