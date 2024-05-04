Şanlıurfa'da duyulmamış hasat başladı, çiftçinin yüzü güldü: 1 dönümden 6 ton ürün!

Şanlıurfa'da çiftçinin yüzünü güldüren, yüksek verimli soğan hasadı başladı. Mutfakların ve yemeklerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan soğandan dönüm başına 6 ton ürün elde ediliyor.

Son Güncelleme:
> <

Şanlıurfa'da ürün çeşitliliğinin arttığı bereketli topraklarda, sezonun gelmesiyle birinci ürün olarak ekilen soğan hasadı başladı.

Mutfakların ve yemeklerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan soğan, dönüm başına 6 ton ürün ile çiftçisinin yüzünü güldürdü.

"VERİMLERİMİZ ÇOK İYİ"

Hasada ilişkin konuşan Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Soğanı biz birinci ürün olarak ekimini yapıyoruz. Soğandan sonra pamuk, karpuz veya herhangi bir sebzeye devam ediliyor. Dolayısıyla bizim şu anda soğanla ilgili dekara aldığımız verim 6 ile 6,5 ton arasında, verimlerimiz çok iyi, bölgemizde hastalık yok. Bu sene bereketli ve verimli yağışlar olduğu için çiftçimiz de bu ürettiği soğandan şimdiye kadar memnun" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da duyulmamış hasat başladı, çiftçinin yüzü güldü: 1 dönümden 6 ton ürün! - Resim : 1

SOĞAN

Soğan, dünyanın birçok yerinde mutfaklarda kullanılır. Çiğ, pişmiş veya kızartılabilir. Soğan, çorbalar, güveçler, soslar ve salatalar gibi çeşitli yemeklere lezzet katmak için kullanılır. Soğan ayrıca turşu yapımında da kullanılır.

Soğan; C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve manganez de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerir. Soğan ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindir.

Soğanın faydaları:

-Soğan, C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve manganez gibi birçok besin açısından zengindir,

- Soğan, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olan maddelerdir,

- Soğanın kalp hastalığı, kanser ve inme riskini azalttığı gösterilmiştir,

- Soğanın kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu da gösterilmiştir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Şanlıurfa
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Dünyada nadir bulunuyor, Elazığ'da çıkarılıyor: Tanesi 85 bin TL! Dünyada nadir bulunuyor, Elazığ'da çıkarılıyor
Oto galerici esnafı açıkladı: İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu, fiyatlar düştü! İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu, fiyatlar düştü!
Adana'da zararına hasat başladı, yılın ilk fiyatı belli oldu: Çiftçi perişan oldu! Zararına hasat başladı, yılın ilk fiyatı belli oldu
Manisa'da yüksek rekolteli hasat başladı, büyük bir titizlikle toplanıyor: Tarlada kilosu 40 TL! Büyük bir titizlikle toplanıyor: Tarlada kilosu 40 TL
Hatay'da hasadı başladı, aracısız satılıyor: Tarlada kilosu 30 TL! Aracısız satılıyor: Tarlada kilosu 30 TL
İştah kabartan hasat başladı, 8 ay boyunca üretimi devam ediyor: Tarlada kilosu 50 TL! İştah kabartan hasat başladı: Tarlada kilosu 50 TL
Başınıza gelmez demeyin, EYT'liler dikkat: Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz!
Elazığ'da duyulmamış hasat başladı, pazar sıkıntısı yok: Tarlada kilosu 60 TL! Duyulmamış hasat başladı: Tarlada kilosu 60 TL
Kriz derinleşti, emekli yurttaş isyan etti: Dökükleri alıyorum! Emekli yurttaş isyan etti!
Hasat yakın, TMO sessiz: Buğdayın maliyeti uçtu! Buğdayın maliyeti uçtu!
Mersin'de altın yılı hasadı başladı, çiftçinin yüzü güldü: Tarlada kilosu 120 TL! Altın yılı hasadı başladı: Tarlada kilosu 120 TL
Ordu'da 6 dönüm alana ekti, pazar sıkıntısı yok: Köşeyi döndüren kazanç 5 milyon TL! 6 dönüm alana ekti, pazar sıkıntısı yok
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor
Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike! Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike!
Nefesler tutuldu: Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor!
Galatasaray'da istifa! Galatasaray'da istifa!
Vergi uzmanı açıkladı, zamlar otomatiğe bağlandı: Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda! Alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine dev zam kapıda!