Isparta'da hasadı başladı, sadece 45 gün sürüyor: Dev imbiklerle damıtılıyor!

Isparta'da gül hasadı başladı. Sadece 45 gün süren hasat sonrası gül, dev imbiklerde damıtılarak gül yağına ve gül suyuna dönüştürülüyor. Dönüştürülen gül yağı, yoğun ve hoş kokusu nedeniyle oldukça değerlidir ve 'yağların kralı' olarak biliniyor.

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Isparta'da gül çiçeklerinin açmasıyla şehri gül kokusu sararken, sabahın erken saatlerinde gül bahçelerinde hummalı hasat başladı.

45 gün sürmesi beklenen hasatla birlikte özenle toplanan güller, bölgedeki tesislere ulaştırılarak dev imbiklerde damıtılarak gül yağına ve gül suyuna dönüştürülüyor. Yaklaşık 4 ton gül çiçeğinden 1 kilogram gül yağı elde ediliyor.

"ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜ GÜLER"

Hasada ilişkin konuşan üretici Yakup Yolcu, "Yağışlar olmaması sebebiyle gülün yoğunluğu tarla tarla değişiklik gösterdi iklim şartlarından dolayı. Bazı tarlalarda 3 metrede gül çiçeği varken 5 metrede yok. Şu günlerde yağış gösteriyor, eğer yağış olursa hasat uzun sürecek; sürmezse bu sene gülün erken bitme ihtimali çok yüksek. İnşallah iyi ve bereketli bir sezon olur. Çiftçimizin yüzü güler" dedi.

Isparta'da hasadı başladı, sadece 45 gün sürüyor: Dev imbiklerle damıtılıyor! - Resim : 1

GÜL YAĞI

Gül yağı, gül bitkisinin çiçeklerinin buhar damıtma işlemi görmesiyle elde edilen uçucu bir yağdır. Yoğun ve hoş kokusu nedeniyle oldukça değerlidir ve 'yağların kralı' olarak bilinir.

Gül yağı, aromaterapi, cilt bakımı ürünlerinde ve parfümlerde kullanılır. Ayrıca gıdalarda ve içeceklerde de kullanılabilir.

Gül yağı satın alırken, saf ve yüksek kaliteli olduğundan emin olmak önemlidir. Gül yağı, genellikle koyu kehribar renkli bir şişede satılır ve güçlü bir gül kokusuna sahiptir.

Gül yağını cildinize uygulamak için birkaç damlayı taşıyıcı yağ ile karıştırabilir ve yüzünüze veya vücudunuza masaj yapabilirsiniz. Ayrıca bir difüzörde kullanabilir veya banyonuza birkaç damla ekleyebilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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