Mardin'de hasadı yapıldı, sembolik fiyata satıldı: 1 dönümden 400 kilogram ürün!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı.

Kızıltepe ilçesinin kırsal Örencik Mahallesinde, çiftçi Eyüp Topçul, yağışlı bir sezonun ardından kuru tarım arazisinde bu yıl dönüm başına 400 kilogram arpa üretti.

"TONU 10 BİN 300 TL"

Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan 45 dönümden hasat edilen yaklaşık 16 ton arpa, zahireci esnafı Seyhan Erat tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 10 bin 300 liradan satın alındı.

"DÖNÜME 40O KİLO"

Hasada ilişkin Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Yaklaşık 16 ton, 45 dönüme böldüğümüz zaman yaklaşık 400 kilo vermiş. İlk arpa olması nedeniyle son 25-30 yılın en verimli hasat yılı olarak görüyoruz. Ayrıca arpanın kuru, temiz olması ve kaliteli olması ilk ürün çıktığı zaman çiftçilerimiz bu sektörde olan herkes ilk ürün iyiyse gelecek ürünün müjdecisi olarak görür. İlk ürün iyiydi fiyatı da 10 bin 300'e müzayede salonumuzda satıldı. İlk ürün olması sebebiyle çiftçimize biraz katkı olsun, ödüllendirme anlamında olsun diye yüzde 25 daha fazla satışını gerçekleştirdik" dedi.

ARPA

Arpa , buğdaygil familyasına ait bir tahıl tanesidir. Arpa, insan beslenmesinde en eski tahıllardan biridir ve günümüzde hala önemli bir gıda kaynağıdır. Arpanın çeşitli sağlık yararları olduğu bilinmektedir.

Arpanın kullanım alanları:

Arpa taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılır. Ayrıca hayvan yemi olarak da yetiştirilir.

Kaynak: Gerçek Gündem