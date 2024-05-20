Türkiye'de sadece Elazığ'da üretiliyor, büyük ilgi görüyor: Kilosu 250 TL!

Elazığ'da badem şekeri ustası ve işverenin ortaklaşa ürettiği vişneli badem şekeri Türkiye’de sadece Elazığ'da yapılırken ürün vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

İşletme sahibi İmam Gündoğdu, patenti kendilerinde olan vişneli badem şekerini Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

"KİLOSU 250 TL"

Gündoğdu, "Orcik ve pestilimiz vardı onlara çok fazla sahip çıkamadık. Bunun üzerine ustamız ile oturarak bir istişare yaptık. Vişneli dondurmamızdan yola çıkarak vişneli badem şekeri yapmaya karar verdik. Yaptık ve güzel bir şekilde tuttuğunu gördük. Yurt dışından gelen müşterilerimiz ve şehirlerarasından gelen müşterilerimizi yoğun bir talep gösterdi. Güzel bir şekilde üretime devam ediyoruz. Türkiye’de sadece Elazığ’da var. Bu ürünü kendimiz geliştirdik. Ürünümüz tamamen doğaldır. Vişne şurubundan yapılıyor. Vişne zamanında topladığımız vişneleri soğuk hava depolarında muhafaza ederek vişneli badem şekerinin yaz-kış üretimini yapıyoruz. Normal olarak yaptığımız badem şekerinin fiyatıyla aynı. Vişneli badem şekerinin kilogram fiyatı 250 liradır" dedi.

BADEM ŞEKERİ

Badem şekeri, kuru badem üzerine şeker şerbeti dökülerek yapılan geleneksel bir Türk şekerleme türüdür.

Badem şekeri, genellikle düğünler, nişanlar ve bayramlar gibi özel günlerde ikram edilir.

Badem şekeri, hem lezzetli hem de besleyicidir. Badem, protein, lif, vitamin ve mineraller bakımından zengin bir besindir. Şeker şerbeti ise enerji verir. Bu nedenle badem şekeri, ara öğün olarak veya tatlı niyetine tüketilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem