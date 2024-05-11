Tokat'ta hasadı başladı, üreticinin yüzü gülmedi: Tarlada kilosu 50 TL!

Tokat'ta 7 dönümlük arazideki 300 ağaçta erkenci kiraz hasadına başlandı.

Emekli olduktan sonra ata topraklarına döndüğünü ifade eden üretici Vehbi Okur, "Bugün erkenci kirazın ilk hasadını almaya başladık. Ay sonuna kadar hasadı bitirmeyi düşünüyoruz. 300 ağaç kiraz olduğuna göre 20-30 tona yakın kiraz çıkacak. Tarladaki fiyat çok düşük. Tezgahtaki fiyatı ile tarladaki fiyatı çok değişiyor. Kilosu şu an da 50 liradan gidiyor. Piyasadaki değeri ile tarladaki değeri bir değil" dedi.

KİRAZ

Kirazlar, ilkbahar aylarında çiçek açarak yaz aylarında olgunlaşan ve sonbaharda yapraklarını döken meyve ağaçlarıdır. Kiraz yetiştirmek için sulama önemli bir etkendir.

Kirazlar, farklı renklerde olabilirler. En yaygın renkleri kırmızı ve siyah olmakla birlikte, beyaz, sarı ve pembe renkte kirazlar da bulunmaktadır. Kirazlar, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra, kurutularak, reçel ve komposto yapılarak da tüketilebilmektedir. Kirazlar, ayrıca kek, pasta ve dondurma gibi tatlılarda da kullanılmaktadır.

Kirazlar, C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin bir meyvedir.

Kirazın faydaları arasında şunlar yer alır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Hastalıklara karşı koruma sağlar,

- Cilt sağlığını korur,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Kilo vermeye yardımcı olur,

- Stresi azaltır.

Kaynak: Gerçek Gündem